Se vinde “mansarda cinefilului”, un apartament aflat în clădirea care găzduiește și Cinema Europa, cel mai vechi cinematograf de cartier funcțional din Capitală. Costă 65.000 euro și are o suprafață construită de 45 mp.

Criptomonedele apar tot mai des în imobiliarele din România. Un apartament aflat la doi pași de Piața Mare din Sibiu și scos la vânzare pe Imobiliare.ro poate fi cumpărat acum chiar și cu criptomonede. Are 2 camere, costă 120.000 euro și se vinde mobilat și utilat.

Luna trecută s-au vândut circa 50.300 de imobile în România, cu aproape 2.200 în plus față de aprilie. Cele mai multe tranzacții s-au înregistrat în București și în județele Ilfov și Timiș, arată datele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

A fost lansată faza a doua a proiectului XCity Towers, supranumită The Idol. Aceasta implică o investiție de 100 de milioane de euro și cuprinde 500 de apartamente. În plus, aduce o premieră pe piață – o piscină suspendată.

În primele patru luni s-au emis circa 10.000 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale în toată țara. Practic, s-au înregistrat scăderi în aproape toate regiunile comparativ cu perioada similară a anului trecut. Cea mai puțin semnificativă a apărut, conform datelor INS, în zona București-Ilfov.

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