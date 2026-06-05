Deși pentru unii poate părea de necrezut, asta pentru că Iulia Pârlea este una dintre cele mai frumoase femei din România, în momentul de față este singură. Nu doar că nu există un bărbat în viața ei, dar de mai bine de șapte ani nu a găsit pe cineva lângă care să se vadă îmbătrânind.

„Cel puțin de șapte ani, de când sunt singură, nu vreau ca oricine să-mi invadeze spațiul. La început mi-a fost teamă să mă mai apropii de cineva. După ce au trecut anii, am început să mă vindec, am început să mă cunosc mai bine, să petrec cât mai mult timp cu mine și atât, iar acum am ajuns în punctul în care sunt foarte bine cu mine”, a povestit Iulia Pârlea în cadrul emisiunii „Dincolo de copertă”.

Spune că a avut timp pentru a se vindeca și pentru a învăța să se simtă bine în propria companie. Astfel că, în momentul de față, a ajuns într-un punct al vieții în care nu mai acceptă compromisuri care i-ar afecta liniștea. „Nu sunt radicală. Sunt deschisă. Nu a venit momentul. Nu a apărut omul potrivit. Eu știu că foarte mulți poate spun că mint sau nu vreau să spun. Eu nu m-am ascuns niciodată. Pe mine acest statut, nici nu știu cum să-l numesc, căci nu îmi place să spun vedetă, de persoană publicul, mi l-am asumat încă de la început, de când am intrat în televiziune. Nu m-am ascuns niciodată. Eu nu am avut relații secrete. De ce aș face asta? Nu am fost cu bărbați însurați, nu am destrămat case. De ce să mă ascund?”, a mai completat Iulia Pârlea.

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Iulia Pârlea nu respinge ideea unei noi relații

Prezentatoarea rubricii Meteo spune că nu îi este teamă de singurătate, însă nu respinge ideea unei noi relații. Momentan așteaptă să vină omul potrivit. Chiar dacă lumea o suspectează că este într-o relație secretă, Iulia explică faptul că nu a ascuns niciodată vreun bărbat din viața ei și că nici nu are de gând să o facă. „E adevărat. Nu am ieșit în gura mare. Nu l-am luat de mână să-l prezint, dar când s-a aflat, nu am ascuns nimic. Nu am avut nicio problemă”.

Cu toate acestea, Iulia are impuse niște standarde și mai ales niște limite, astfel că nu oricine poate ajunge la inima ei. „Nu înseamnă că ai crescut și accepți niște lucruri. Înseamnă că ai crescut, ai evoluat și ai început să vezi lucrurile altfel. Astea se numesc limite. Adică dacă suntem un cuplu și eu merg la muncă de dimineața până seara și ajung seara la 22:00 acasă și găsesc casa vraiște în condițiile în care am lăsat-o bec, atunci nu e că nu am răbdare cu tine, înseamnă că ai tu o problemă”, a mai povestit tânăra la „Dincolo de copertă”.

Totodată, vedeta a dezvăluit și care sunt lucrurile peste care nu ar putea trece niciodată într-o relație, indiferent de cât de mult ar fi atașată de acea persoană. Și când zice niciodată, chiar este niciodată. „Limita mea este să avem cât de cât același numitor comun. Viața în doi este mult mai ușoară, asta e clar. Îmi place să stau cu mine, că pot să mă descurc singură, că pot să fac orice singură și toate femeile pot face orice singure, dar viața în doi este mult mai ușoară. Nu aș putea trece peste violența fizică, verbală, lipsă de respect la modul grosolan”, ne-a mai declarat Iulia Pârlea.

Dacă vreți să aflați cum și-a transformat vulnerabilitățile în lecții de viață și cum experiențele trecutului au ajutat-o să fie mai atentă când vine vorba de oamenii pe care îi lasă să se apropie de sufletul ei, nu trebuie decât să urmăriți emisiunea integrală de pe site-ul Libertatea sau de pe canalul de YouTube.