Condiția esențială este ca premierul desemnat, Eugen Tomac, să respecte cerința USR ca cei patru miniștri aflați acum în Guvernul Bolojan, Diana Buzoianu la Mediu, Radu Miruță la Apărare, Oana Țoiu la Externe și Irineu Darău la Economie, să rămână și în viitorul Executiv.

„Astăzi suntem convinși că formula care merită susținerea USR este un guvern care îi include pe miniștrii USR. Toți patru, Diana Buzoianu, Radu Miruță, Oana Țoiu și Irineu Darău, au demonstrat curaj, competență și voință reală de reformă. România a văzut cum arată miniștrii care fac treabă. Pentru a continua reformele începute este obligatoriu să existe voință și răspundere politică”, a transmis Fritz.

Și a explicat: „Oricât ar fi de bine intenționați miniștrii tehnocrați, fără asumare politică, un nou guvern nu va avea puterea să facă curățenia necesară”.

Însă condiția pusă de Fritz este aproape imposibilă pentru Eugen Tomac, pentru că premierul desemnat a spus deja foarte clar că va prezenta „un Guvern tehnic, nu unul politic”. Practic, dacă ar include miniștrii USR în Executivul pe care îl creionează, ar însemna să își încalce cuvântul și în acel moment nu ar mai beneficia de voturile PSD din Parlament, știut fiind faptul că partidul lui Sorin Grindeanu nu acceptă miniștri de la USR.

Eugen Tomac, numit în octombrie 2025 consilier prezidențial onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, este varianta de prim-ministru pe care președintele Nicușor Dan a propus-o joi, 4 iunie, Parlamentului. Din acel moment, Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a prezenta Parlamentului programul de guvernare și lista miniștrilor, ca să ceară votul de încredere. Foarte important, Tomac a explicat când a fost nominalizat premier că va prezenta „un Guvern tehnic, nu unul politic”.

România are premier desemnat după mai bine de o lună de criză politică

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR, pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern, au început abia pe 18 mai și s-au finalizat cu nominalizarea lui Eugen Tomac premier pe 4 iunie.

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