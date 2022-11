Vedeta a povestit că atunci când a avut loc accidentul și a suferit o ruptură de menisc, nu se afla în țară, ci în străinătate. Acest lucru nu i-a fost deloc ușor, văzându-se nevoită să apeleze la medicii din Bali.

Fosta prezentatoare de la „De 3x femeie” mărturisește că a fost un moment extrem de greu în viața ei, mai cu seamă că era o persoană extrem de activă, căreia îi plăceau plimbările și drumețiile.

„În momentul ăla s-a prăbușit lumea. De atunci nu am mai făcut nimic din ceea ce făceam. Eu aveam nevoie de adrenalină, din două în două zile mergeam la înot, la echitație, mergeam la masaj. Nu am mai putut face nimic”, a povestit Mihaela Tatu, joi, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Vedeta spune că din cauza faptului că a suferit acest accident și a urmărilor lui, a suferit foarte mult, ceea ce a condus la o depresie.

„Am intrat în depresie după acest episod. Toți spuneau că va trece și voi putea reveni. Spuneau – lasă că o să faci din nou. Nu! Nu am mai putut”, a adăugat ea.

Accidentul suferit la genunchi a avut loc acum 16 ani, spune Mihaela Tatu, care a povestit că după perioada de refacere a reușit să mai facă simple drumeții. Ba mai mult, la șase ani de la operație a reușit să parcurgă și un traseu impresionant.

Mihaela Tatu a spus că a avut dorința de a parcurge traseul de pe drumul Sfântului Iacob și că astfel a luat decizia de a merge în acest traseu-pelerinaj. „În creștinism există trei mari pelerinaje, cel de la Ierusalim, cel de la Vatican și Drumul Sfântului Iacob care trece prin Santiago de Compostela, acolo unde e înmormântat capul Sf. Iacob. Mi s-a aprins dorința și am urmat-o”.

„În 2012, la 6 ani de la operație, am făcut un traseu de 826 de kilometri pe jos, în 6 săptămâni. Aveam și o operație de fibron, urâtă, și trebuia să stau un an de zile (n.r. – în repaus), dar eu la un an după operație deja aveam făcuți 400 km”.