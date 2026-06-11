PSD atacă dur PNL: „Se poate și fără ei. După șapte ani la putere este vremea să meargă în opoziție”

PSD spune că Ilie Bolojan „blochează toată România pentru că a pierdut puterea”

„Rămâne cum am stabilit: prim-ministrul demis Ilie Bolojan blochează toată România pentru că a pierdut puterea! Cei care anul trecut cereau PSD „responsabilitate pro-europeană“, ca țara să nu ajungă pe mâna „extremiștilor“, nu mai sunt acum deloc preocupați nici să fie „responsabili“, nici „pe ale cui mâini va ajunge țara“. Dincolo de ambițiile unui singur om, românii au nevoie urgent de un Guvern care să scoată țara din haosul economic și social în care a lăsat-o Bolojan”, a transmis PSD.

De asemenea, Partidul Social Democrat a mai transmis că „se poate și fără PNL”, adăugând că „este vremea să meargă în opoziție, lângă AUR”.

„Se poate și fără PNL! După 7 ani la putere, fără să câștige alegerile, este vremea să meargă în opoziție, lângă AUR. Să continui să minți ipocrit că ai acceptat funcția de prim-ministru pentru că nimeni nu se înghesuia este o încercare ridicolă de a rescrie realitatea. Domnul Bolojan nu a făcut niciun act de sacrificiu ritualic.

Nu este nimic eroic atunci când ești mânat doar de setea de putere. S-a sacrificat și se mai sacrifică încă puțin acum… inventând tot felul de motive pentru a se ține legat cu lanțurile de putere. Poți pierde o funcție. Poți pierde o majoritate. Dar cel mai grav este ca setea de putere să îți întunece judecata și să ajungi toxic pentru români și România”, se arată în mesajul Partidului Social Democrat de pe Facebook.

Reacțiile oamenilor la postarea PSD

Reacțiile nu au încetat să apară la postarea Partidului Social Democrat.

„Prin demiterea guvernului Bolojan, nu ați sugerat că voi, PSD și AUR, sunteți mai buni și puteți guverna țara mai bine?”, a scris o utilizatoare.

„Cine a votat moțiunea de cenzură?! Și nu își asumă guvernarea?”, a spus o altă utilizatoare.

„Nu el blochează, voi ați blocat-o. Prin moțiunea de cenzură”, a mai transmis o utilizatoare.

Conducerea PNL s-a reunit joi, 11 iunie, într-o ședință a Biroului Politic Național extins și a decis că nu va susține, la votul din Parlament, guvernul propus de premierul desemnat Eugen Tomac.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE