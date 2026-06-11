Cum se distrează Adelina și Cristi Chivu pe insula milionarilor. Imagini cu cei doi în vacanță

După un sezon intens pe banca tehnică a lui Inter Milano, Cristi Chivu profită de câteva zile de relaxare alături de familie și prieteni. Antrenorul român a ales Mykonos pentru vacanța de vară, unde se află împreună cu soția sa, Adelina Chivu, dar și cu un cuplu cunoscut din România.

Adelina și Cristi Chivu, vacanță în Grecia (3)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 17

Cristi Chivu și Adelina, escapadă în Grecia

După luni de muncă și competiții la cel mai înalt nivel, Cristi Chivu și-a făcut timp pentru o vacanță alături de familie. Fostul internațional român și actualul antrenor al lui Inter Milano se află în Mykonos, una dintre cele mai populare destinații de vacanță din Grecia.

În această călătorie, Cristi Chivu este însoțit de soția sa, Adelina Chivu. Cei doi au ales să petreacă câteva zile departe de agitația sezonului fotbalistic, într-un cadru cunoscut pentru plajele spectaculoase și atmosfera exclusivistă.

Nu sunt singuri în vacanță

Cuplul nu a plecat singur în Grecia. Din grup fac parte și Cristi Vâlcan, fratele lui Radu Vâlcan, împreună cu soția sa, Iza.

Potrivit imaginilor publicate din vacanță, cei patru petrec timp împreună într-un local de lux din Mykonos. Atmosfera pare una relaxată, iar grupul s-a bucurat de muzică și de specificul insulei grecești.

Pentru ieșirea respectivă, Adelina Chivu a ales o ținută all-black, în timp ce Iza a purtat o rochie argintie, care a atras atenția celor prezenți.

Un sezon important pentru Cristi Chivu

Vacanța vine după o perioadă intensă din punct de vedere profesional pentru Cristi Chivu.

Antrenorul român și-a consolidat poziția în fotbalul italian și a obținut rezultate importante alături de Inter Milano. După o carieră remarcabilă ca jucător, Chivu a continuat să își construiască parcursul în antrenorat, devenind unul dintre numele românești importante din fotbalul european.

Performanțele obținute în acest sezon au atras atenția presei sportive internaționale și au confirmat progresul său pe banca tehnică.

Mesajul transmis după succesul din Italia

La finalul sezonului, Cristi Chivu a vorbit despre provocările întâmpinate și despre impactul comentariilor apărute în spațiul public asupra familiei sale.

„Satisfacția e ușoară, dar am fost rănit de ceea ce au putut copiii mei să citească despre mine la începutul sezonului. Îmi cer scuze față de ei. Dau întregii echipe nota 10, cu mențiunea că mai este loc de îmbunătățiri, deoarece așteptările vor fi mai mari de acum încolo”, a declarat Cristi Chivu.

Declarația a venit după încheierea unui sezon în care tehnicianul român a avut parte atât de momente dificile, cât și de rezultate care l-au menținut în atenția fotbalului european.

Timp pentru familie înaintea noilor provocări

După un an încărcat, vacanța din Mykonos reprezintă o ocazie pentru Cristi Chivu de a petrece mai mult timp alături de cei apropiați.

Pentru antrenorul român, perioada de pauză vine înaintea unui nou sezon în care așteptările vor fi ridicate, iar obiectivele vor rămâne la același nivel înalt. Până atunci, acesta profită de zilele petrecute în Grecia, alături de familie și prieteni.

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