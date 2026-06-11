Eugen Tomac acuză PNL de ipocrizie și reamintește că guvernele liberale au funcționat cu sprijinul PSD

Mesajul transmis de Eugen Tomac

„Am înțeles mesajul PNL și îl respect. Ați hotărât să mergeți în opoziție, foarte bine! Dar renunțați la demagogie pentru că, dacă mă uit la algoritmul politic din Parlament, știm cu toții că inclusiv guvernul demis a fost votat de PSD. Nu avem nevoie de lecții de la nimeni. Eu sunt decis să merg mai departe și sunt chiar foarte optimist, iar cei care țin cu România sunt așteptați alături de mine”, a spus Eugen Tomac.

Conducerea PNL s-a reunit joi într-o ședință a Biroului Politic Național extins

Conducerea PNL s-a reunit joi, 11 iunie, într-o ședință a Biroului Politic Național extins și a decis că nu va susține, la votul din Parlament, guvernul propus de premierul desemnat Eugen Tomac.

Ilie Bolojan a ieșit la declarații după finalizarea BNL și a explicat motivele pentru care PNL a decis să nu susțină guvernul propus de Eugen Tomac.

Ca urmare a deficitelor, a angajamentelor pe care le are România și a situației noastre dificile, acest Guvern va rămâne singur pentru că nimeni nu-l va susține. Atunci când vor apărea proiecte care vor da bine în ochii electoratului, dar vor cauza scăderi sau cheltuieli ale statului, vor fi votate, dar nimeni nu va fi la răspundere. E foarte posibil ca în această situație să ne trezim cu propuneri parlamentare care încarcă cheltuielile pe care le are guvernul. Din aceste motive care țin de rezultatele și de responsabilitatea acestui guvern, am luat decizia să nu susținem investirea lui.

Dintr-o perspectivă politică, această propunere e o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns și așa cum știți acum o lună de zile am avut o moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR care a dus la căderea Guvernului. De atunci și până la nominalizarea lui Eugen Tomac, nici domnul Grindeanu nu a revendicat poziția de premier, dar nici PSD nu a venit cu o soluție la criza politică și guvernamentală pe care a creat-o.

Prin urmare, această formulă nu face decât să eludeze răspunderea acestui partid pentru situația dificilă în care am ajuns. Spun asta pentru că e anormal să nu îți asumi răspundere guvernării, dar să încerci prin structura unui guvern de oameni să asiguri protecția unor așezăminte în anumite minister și drenarea altor minister. E incorect și imoral.

Vă dau un alt exemplu, la ministerul Muncii avem o propunere cu un fost parlamentar PNL care nu mai e membru al partidului. Dar legea salarizării nu mai este asigurată de cineva care vine din zona care a răspuns de acest lucru, în schimb e numai bună de pus etichete pentru alte formațiuni politice față de cineva care este pus acolo. Din punct de vedere al răspunderii politice este anormal ca în acest Guvern să existe propuneri care acoperă niște zone bănoase, dar în același timp partea de răspundere să fie aruncată în alte zone. PNL a fost responsabil, în primul rând, pentru țara noastră, anul trecut. Când eram într-o situație dificilă și nu era înghesuială la funcția de premier, mi-am asumat responsabilitatea.





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