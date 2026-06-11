Invitați în cadrul podcastului Libertatea „Bine pentru tine”, realizat la MedLife Memorial Hospital, doi dintre cei mai apreciați specialiști din domeniu – dr. Viorel Dejeu (medic primar chirurgie generală, supraspecializat în chirurgie bariatrică) și dr. Ina Petrescu (medic primar chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă) – au explicat parcursul complex al unui pacient care decide să își schimbe radical viața și pericolele ascunse din spatele dorinței de a avea o siluetă ideală „peste noapte”.

De ce ne îngrășăm? „Mâncatul la miezul nopții și genetica ne sabotează”

Întrebat despre obiceiurile românilor, cum ar fi consumul de carbohidrați la ore târzii (clasicul lapte cu mămăligă sau „mănâncă cu pâine ca să te saturi”), dr. Viorel Dejeu avertizează că societatea modernă favorizează această boală prin accesul facil la alimente hipercalorice.

„Obezitatea este o problemă hormonală foarte complexă, cu o componentă genetică importantă. Dacă avem în familie părinți sau bunici care au suferit de obezitate, șansele de a dezvolta această problemă se dublează. Ea aduce un conglomerat de boli: hipertensiune, diabet de tip 2, apnee de somn, trigliceride crescute. Toate acestea scurtează viața.”, spune Dr. Viorel Dejeu.

Mulți pacienți privesc operația bariatrică (cum este gastric sleeve – micșorarea stomacului) ca pe finalul chinului. În realitate, medicii avertizează că intervenția este doar primul pas dintr-o colaborare pe viață. Fără monitorizare, există riscul ca o parte dintre pacienți să se reîngrașe după câțiva ani.

Capcana chirurgiei estetice post-bariatrice: când este momentul corect pentru abdominoplastie?

După ce slăbesc spectaculos — 60, 80 sau chiar 90 de kilograme —, pacienții se confruntă cu o altă problemă majoră: excesul masiv de piele (șorțul abdominal, sâni lăsați, exces cutanat la brațe și coapse). Apare o grabă firească de a ajunge la estetician, însă medicii trag un semnal de alarmă.

Dacă te operezi prea devreme, riști să pierzi complet efectul intervenției plastice. Regula de aur este că operațiile de remodelare corporală se fac doar după ce greutatea s-a stabilizat complet și pacientul este echilibrat metabolic.Timpul minim? Cel puțin un an de la intervenția bariatrică.

În plus, analizele trebuie să arate că nu mai există deficite de fier, proteine sau vitamine, frecvente după o slăbire drastică.

„Noi avem de-a face cu pacienți care anterior au fost bolnavi. Când aveau multe kilograme, vasele de sânge hrăneau un volum mare de țesut. După slăbire, vasele nu își schimbă calibrul. Avem de-a face cu vase mari în timpul operației și trebuie o atenție maximă. Nu este o simplă croitorie, cum crede lumea, unde tai niște piele și o coși la loc.”, a declarat Dr. Ina Petrescu.

Tipuri de intervenții și mitul sportului: „Pielea în plus nu dispare la sală”

Oricât de mult sport ar face un pacient care a slăbit zeci de kilograme, eliminarea surplusului de piele nu se poate realiza decât pe cale chirurgicală. Totuși, tonifierea musculară înainte de operație este esențială pentru o recuperare rapidă, permițând pacientului să se ridice singur din pat după proceduri complexe.

În funcție de severitatea cazului, dr. Ina Petrescu utilizează mai multe tehnici personalizate:

Abdominoplastia simplă: Cu repoziționarea buricului și repararea musculaturii abdominale.

Abdominoplastia circumferențială: Un lifting total al etajului inferior (fese, regiune pubiană, coapse externe).

Tehnica „Fleur-de-lis”: Pentru cazurile cu exces masiv de piele atât pe verticală, cât și pe orizontală.

Reconstrucția mamară complexă: În cazuri dramatice unde sânii au o laxitate extremă, areola se grefează (se detașează și se reaplică), o operație care poate dura și șase ore.

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