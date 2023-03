Vlad Gherman este decis să se însoare cu Oana Moșneagu, iubita lui, de profesie actriță. Sunt de doi ani împreună, dar lucrurile merg atât de bine între ei, ambele familii s-au cunoscut și se plac, astfel încât mariajul va fi un pas firesc pe care cei doi îndrăgostiți îl vor face. Tânărul a avut în plan să se căsătorească și cu Cristina Ciobănașu, fosta sa iubită, pe care a cerut-o în căsătorie când a împlinit 18 ani, însă relația s-a destrămat după 9 ani de conviețuire ca iubiți.

Vlad Gherman face terapie de 4 ani: „Am problemele mele, fricile mele”

„Și în relația cu Cris, și în relația anterioară eram convins că o să se întâmple pasul acela (n.r. – căsătoria) la un moment dat. Am avut anumite frici, cum am și acum, întotdeauna o să ai frici și sunt lucruri iarăși discutate în toate relațiile în care sunt, adică nu mă feresc, de asta fac și terapie. Merg la psiholog, fiecare cu problemele lui, am fost și înainte de despărțire (n.r. – de Cristina Ciobănașu), am problemele mele, fricile mele, dar sunt lucruri la care te gândești în toate relațiile, mai ales după ce treci de un anumit timp.

Într-unele se leagă, în altele nu, oricum, orice ar fi, niciodată nu poți să garantezi că două persoane vor rămâne împreună. Atunci nu pot să zic, că nu vreau să descurajez chestia asta, dar e un risc pe care ți-l asumi. Ești fericit, oricum faci pasul ăla când ești fericit. Poate după 5 ani, 10 ani, nu o să mai fii, dar clar îmi doresc (n.r. – să se căsătorească), pentru că așa cum ți-am zis, e din ce în ce mai bine între mine și Oana”, ne-a spus actorul. Citește continuarea pe Unica.ro.

