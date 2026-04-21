Ilie Bolojan a explicat ce se va întâmpla cu ministerele conduse de miniștrii PSD după ce aceștia își vor da demisia

Declaraţia a fost făcută după o serie de discuţii pe tema funcţionării cabinetului în actuala criză. „În cursul zilei de mâine am convenit să derulăm consultări cu celelalte două forţe care sunt astăzi în coaliţia guvernamentală. Este vorba de grupul UDMR şi de grupul minorităţilor, în paralel cu consultările pe care preşedintele României le-a iniţiat cu forţele din coaliţie”, a declarat premierul.

În cadrul întâlnirii cu USR, Bolojan a subliniat că, în cazul retragerii miniştrilor PSD din Guvern, portofoliile vacante vor fi preluate temporar de miniştrii în funcţie din celelalte partide ale coaliţiei. „Am convenit ca miniştrii care sunt titularii portofoliilor care vor rămâne ocupate să preia responsabilitatea ministerelor care se vacantează, în aşa fel încât să asigurăm funcţionarea normală a Guvernului şi administrarea ţării”, a explicat premierul.

Totodată, Bolojan a punctat importanţa continuării proiectelor prioritare, precum absorbţia fondurilor europene şi finalizarea lucrărilor de infrastructură esenţială (autostrăzi, şcoli, spitale), alături de promovarea unor măsuri care să sprijine echilibrul bugetar şi îmbunătăţirea vieţii cetăţenilor.

El a subliniat că Guvernul va face tot posibilul pentru a limita impactul acestor turbulenţe asupra populaţiei: „Aceste turbulenţe generate de Partidul Social Democrat trebuie să afecteze cât mai puţin cetăţenii României.”

