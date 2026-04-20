Cele trei opțiuni ale PSD după vot, detaliate de Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu se bazează pe noi discuții cu Nicușor Dan după ce se va vota retragerea susținerii lui Bolojan

Votul ar trebui să fie gata până în ora 19:00, iar membrii PSD vor răspunde la o singură întrebare, care va fi dezvăluită la ora 10:00, tot pe 20 aprilie. Subiectul acesteia este însă clar: dacă membrii PSD sunt sau nu de-acord cu retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan. De altfel, în ultimele două săptămâni, liderii PSD au fost plecați prin țară pentru a aduna sprijinul formațiunilor locale din teritoriu.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că nu își va da demisia, indiferent de decizia cu final așteptat a celor de la PSD. Președintele Nicușor Dan a afirmat într-un interviu pentru Europa FM, că își asumă rolul de mediator și că, deși nu și-a exprimat susținerea pentru Ilie Bolojan în funcția de premier, se va opune unei majorități PSD-AUR.

07:00 - Acum 21 minute Ilie Bolojan nu exclude negocieri cu AUR după votul PSD Ilie Bolojan, a declarat duminică, 19 aprilie, la B1TV, cu o zi înainte ca PSD să decidă prin vot dacă îi retrage sprijinul politic, că el nu va demisiona și că, „dacă nu mai există o stabilitate parlamentară, trebuie să discuți cu grupurile parlamentare”, fără să excludă varianta unor negocieri cu partidul lui George Simion, AUR. Bolojan a precizat că, dacă PSD aruncă țara în criză, „va fi greu de presupus” că se mai pot reface relațiile de încredere între cele două partide și nu a exclus negocieri cu AUR pentru susținere, ca să nu fie votată o moțiune de cenzură împotriva lui și a Executivului.

07:00 - Acum 21 minute Ilie Bolojan acuză PSD că „a mințit” și a vorbit cu Nicușor Dan Ilie Bolojan a repetat de asemenea că el nu va demisiona, chiar dacă președintele Nicușor Dan îi va cere acest lucru. El a subliniat apoi că el are responsabilitatea să asigure funcționarea Guvernului și a reiterat: „Nu voi demisiona din funcția de premier”. Întrebat dacă a discutat cu președintele Nicușor Dan, Bolojan a răspuns afirmativ. „Am discutat cu domnul președinte despre această chestiune, l-am informat și vom discuta zilele viitoare cu privire la posibila criză care se prefigurează. Am avut o discuție clarificatoare, care sunt perspectivele. Nu mi-a cerut demisia”, a completat șeful Executivului.

07:00 - Acum 21 minute Sorin Grindeanu se bazează pe noi discuții cu Nicușor Dan după ce se va vota retragerea susținerii lui Bolojan Sorin Grindeanu se bazează pe discuțiile sale anterioare cu Nicușor Dan pentru demararea unor consultări la Cotroceni, la scurt timp după ce PSD își va retrage susținerea pentru Ilie Bolojan. Deși a evitat să expună ce a discutat cu președintele României, liderul PSD a dat de înțeles că Nicușor Dan pregătește terenul pentru un nou premier social-democrat. În cazul în care PSD va decide să retragă sprijinul politic pentru premier, Grindeanu consideră că președintele Nicușor Dan va iniția consultări cu partidele politice. „Președintele va putea să știe fiecare partid ceea ce își dorește. Și cât de repede se poate depăși această criză politică”, a declarat Grindeanu. De asemenea, el a menționat că în ultimele discuții cu șeful statului, acesta a luat act de intențiile PSD, însă a subliniat că detaliile acestor discuții nu pot fi dezvăluite fără acordul președintelui.

Sorin Grindeanu, a anunțat în cadrul unui interviu pentru televiziunea Antena 3 CNN și că partidul analizează trei opțiuni strategice, în funcție de consultările interne programate pentru 20 aprilie 2026. Grindeanu a detaliat cele trei variante aflate în discuție în cadrul partidului. Prima opțiune presupune menținerea status-quo-ului, adică păstrarea actualei formule de guvernare. Aceasta însă pare să aibă o susținere extrem de redusă, fiind respinsă aproape în unanimitate de colegii săi. „Un singur coleg a spus că ar trebui să rămânem în situația actuală. M-am întâlnit cu mii de colegi și doar unul a avut această opinie", a precizat liderul social-democrat. A doua variantă vizează continuarea colaborării în cadrul unei coaliții proeuropene, dar cu o reconfigurare a priorităților și a modului de funcționare. Iar cea de-a treia opțiune ar putea fi ieșirea PSD din coaliția de guvernare și trecerea în opoziție.

