Tranzacția, aprobată pe 12 februarie 2026 de acționarii Portului Constanța, marchează o etapă-cheie în extinderea conectivității regionale.

O investiție strategică în context geopolitic

Preluarea Portului Giurgiulești, situat la gurile Dunării, la câțiva kilometri de granița cu România și aproape de Ucraina, are o valoare semnificativă în actualul context geopolitic.

„Rolul său strategic va crește prin această investiție, iar portul este bine poziționat pentru a servi și în procesul de reconstrucție viitoare a Ucrainei”, se arată în comunicatul transmis marți de Guvernul României.

Portul, care gestionează peste 70% din traficul maritim de mărfuri al Republicii Moldova, este echipat cu un terminal petrolier, două terminale de cereale, un terminal pentru alte mărfuri și un parc de afaceri.

„Prin această investiție, Portul Constanța își va consolida rolul strategic în regiunea Mării Negre, cu obiectivul de a deveni un hub regional ce facilitează interconectarea dintre Uniunea Europeană și regiunile învecinate”, a transmis Guvernul.

Planuri de dezvoltare pe termen lung la Portul Giurgiulești

CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța s-a angajat să realizeze investiții semnificative în Portul Internațional Giurgiulești, vizând creșterea capacității, modernizarea infrastructurii și întărirea poziției acestuia în regiunea Mării Negre și a bazinului Dunării.

În plus, portul este bine poziționat pentru a sprijini procesul de reconstrucție viitoare a Ucrainei, ceea ce îi crește și mai mult importanța strategică.

Conform unui raport publicat de Fondul Proprietatea, acționarii Portului Constanța au aprobat în martie 2026 majorarea capitalului social cu suma maximă de 281.625.500 de lei.

Fondul Proprietatea, care deține 20% din Portul Constanța alături de statul român (80%), ar urma să contribuie cu 56 milioane de lei la această majorare.

Tranzacția privind portul Internațional Giurgiulești are implicații economice și politice majore.

„Această investiție va contribui la întărirea relațiilor economice și comerciale dintre România și Republica Moldova, consolidând lanțurile de aprovizionare pentru multiple tipuri de mărfuri. Totodată, va întări Parteneriatul Strategic dintre cele două state”, se arată în comunicatul oficial.

Achiziția a fost posibilă după ce, la 31 decembrie 2025, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a semnat Acordul de Cumpărare Acțiuni pentru vânzarea a 100% din acțiunile ICS Danube Logistics, operatorul Portului Giurgiulești, către CN APM Constanța.

Ulterior, pe 26 martie 2026, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat legea pentru modificarea cadrului legal referitor la Portul Internațional Liber Giurgiulești.

Achiziția portului, un pas înainte pentru regiune

Prin această achiziție, România își reafirmă rolul de lider regional în infrastructura portuară și conectivitate.

Portul Constanța devine un punct nodal pentru relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană, Republica Moldova și țările din zona Mării Negre, consolidându-și poziția pe harta transporturilor internaționale.

