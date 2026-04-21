Tranzacția, aprobată pe 12 februarie 2026 de acționarii Portului Constanța, marchează o etapă-cheie în extinderea conectivității regionale.

O investiție strategică în context geopolitic

Preluarea Portului Giurgiulești, situat la gurile Dunării, la câțiva kilometri de granița cu România și aproape de Ucraina, are o valoare semnificativă în actualul context geopolitic.

„Rolul său strategic va crește prin această investiție, iar portul este bine poziționat pentru a servi și în procesul de reconstrucție viitoare a Ucrainei”, se arată în comunicatul transmis marți de Guvernul României.

Portul, care gestionează peste 70% din traficul maritim de mărfuri al Republicii Moldova, este echipat cu un terminal petrolier, două terminale de cereale, un terminal pentru alte mărfuri și un parc de afaceri.

„Prin această investiție, Portul Constanța își va consolida rolul strategic în regiunea Mării Negre, cu obiectivul de a deveni un hub regional ce facilitează interconectarea dintre Uniunea Europeană și regiunile învecinate”, a transmis Guvernul.

Planuri de dezvoltare pe termen lung la Portul Giurgiulești

CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța s-a angajat să realizeze investiții semnificative în Portul Internațional Giurgiulești, vizând creșterea capacității, modernizarea infrastructurii și întărirea poziției acestuia în regiunea Mării Negre și a bazinului Dunării.

În plus, portul este bine poziționat pentru a sprijini procesul de reconstrucție viitoare a Ucrainei, ceea ce îi crește și mai mult importanța strategică.

Conform unui raport publicat de Fondul Proprietatea, acționarii Portului Constanța au aprobat în martie 2026 majorarea capitalului social cu suma maximă de 281.625.500 de lei.

Fondul Proprietatea, care deține 20% din Portul Constanța alături de statul român (80%), ar urma să contribuie cu 56 milioane de lei la această majorare.

Impact economic și relații consolidate

Tranzacția privind portul Internațional Giurgiulești are implicații economice și politice majore.

„Această investiție va contribui la întărirea relațiilor economice și comerciale dintre România și Republica Moldova, consolidând lanțurile de aprovizionare pentru multiple tipuri de mărfuri. Totodată, va întări Parteneriatul Strategic dintre cele două state”, se arată în comunicatul oficial.

Achiziția a fost posibilă după ce, la 31 decembrie 2025, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a semnat Acordul de Cumpărare Acțiuni pentru vânzarea a 100% din acțiunile ICS Danube Logistics, operatorul Portului Giurgiulești, către CN APM Constanța.

Ulterior, pe 26 martie 2026, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat legea pentru modificarea cadrului legal referitor la Portul Internațional Liber Giurgiulești.

Achiziția portului, un pas înainte pentru regiune

Prin această achiziție, România își reafirmă rolul de lider regional în infrastructura portuară și conectivitate.

Portul Constanța devine un punct nodal pentru relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană, Republica Moldova și țările din zona Mării Negre, consolidându-și poziția pe harta transporturilor internaționale.

Motivul pentru care Gabriela Cristea a rupt legătura cu familia sa. Nu a mers nici la înmormântarea mamei sale: „Riscam să îmi iau bătaie”

Parteneri
Știrea care zguduie politica! La nici o oră de când PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul neașteptat!
Viva.ro
Știrea care zguduie politica! La nici o oră de când PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul neașteptat!
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Unica.ro
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
„Am făcut foame mare, împărțeam un cartof toată ziua!” » Ion Țiriac, amintiri la „Prietenii lui Ovidiu”: „Nu e nicio rușine”
GSP.RO
„Am făcut foame mare, împărțeam un cartof toată ziua!” » Ion Țiriac, amintiri la „Prietenii lui Ovidiu”: „Nu e nicio rușine”
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
Parteneri
WOW, felicitări! Diana Buzoianu, primele declarații despre iubit! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care doamna ministru îl iubește
Libertateapentrufemei.ro
WOW, felicitări! Diana Buzoianu, primele declarații despre iubit! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care doamna ministru îl iubește
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
Avantaje.ro
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
Tvmania.ro
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi

Alte știri

Coiful dacic și brățările de aur au ajuns în țară. Unde vor fi duse și când vor putea fi văzute de public
Știri România 18:00
Coiful dacic și brățările de aur au ajuns în țară. Unde vor fi duse și când vor putea fi văzute de public
Două românce i-au promis, pentru 500 de euro, o noapte de neuitat unui belgian și i-au dat să bea o cola: „Nu-și mai amintește nimic”
Știri România 17:59
Două românce i-au promis, pentru 500 de euro, o noapte de neuitat unui belgian și i-au dat să bea o cola: „Nu-și mai amintește nimic”
Parteneri
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Adevarul.ro
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Cât de gravă e accidentarea lui Miculescu. Anunțul neașteptat al lui MM Stoica
Fanatik.ro
Cât de gravă e accidentarea lui Miculescu. Anunțul neașteptat al lui MM Stoica
Isărescu: Lumea s-a plictisit de stabilitate, dar e ca sănătatea, o apreciezi când o pierzi
Financiarul.ro
Isărescu: Lumea s-a plictisit de stabilitate, dar e ca sănătatea, o apreciezi când o pierzi
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Parteneri
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Pe urmele tatălui său celebru. Joseph Baena, fiul lui Arnold Schwarzenegger, realizare importantă în culturism
Stiri Mondene 17:36
Pe urmele tatălui său celebru. Joseph Baena, fiul lui Arnold Schwarzenegger, realizare importantă în culturism
Prin ce trece Anisia Gafton în primul trimestru de sarcină. Actrița a povestit totul pas cu pas. „Instabilitate emoțională”
Stiri Mondene 17:00
Prin ce trece Anisia Gafton în primul trimestru de sarcină. Actrița a povestit totul pas cu pas. „Instabilitate emoțională”
Parteneri
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
TVMania.ro
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
ANM schimbă radical prognoza pentru minivacanţa de 1 Mai. Frig şi ploi în mai multe judeţe
ObservatorNews.ro
ANM schimbă radical prognoza pentru minivacanţa de 1 Mai. Frig şi ploi în mai multe judeţe
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Libertateapentrufemei.ro
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Parteneri
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
GSP.ro
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
GSP.ro
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
Parteneri
Nancy Sinatra, furioasă pe Donald Trump: E sacrilegiu ce a făcut cu My Way!
Mediafax.ro
Nancy Sinatra, furioasă pe Donald Trump: E sacrilegiu ce a făcut cu My Way!
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Wowbiz.ro
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Promo
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Liderii Coaliției, chemați la consultări de Nicușor Dan
Mediafax.ro
Liderii Coaliției, chemați la consultări de Nicușor Dan
Durere fără margini în Lelești, după ce Anisia s-a stins la doar 18 ani! Tânăra fusese implicată într-un incident cu un buggy chiar de Paște
KanalD.ro
Durere fără margini în Lelești, după ce Anisia s-a stins la doar 18 ani! Tânăra fusese implicată într-un incident cu un buggy chiar de Paște

Politic

LIVE TEXT - Criză politică în România după retragerea PSD: PNL rupe alianța cu PSD, Nicușor Dan cheamă partidele la discuții, iar Bolojan invocă „era Dragnea”
Politică 17:55
LIVE TEXT – Criză politică în România după retragerea PSD: PNL rupe alianța cu PSD, Nicușor Dan cheamă partidele la discuții, iar Bolojan invocă „era Dragnea”
Ilie Bolojan a explicat ce se va întâmpla cu ministerele conduse de miniștrii PSD după ce aceștia își vor da demisia
Politică 17:54
Ilie Bolojan a explicat ce se va întâmpla cu ministerele conduse de miniștrii PSD după ce aceștia își vor da demisia
Parteneri
„Revoluția de la pubele”: când vom putea duce gunoiul doar cu cardul? Noi anunțuri ale Salubris. Prețul la facturi va fi variabil de la o asociație la alta
ZiaruldeIasi.ro
„Revoluția de la pubele”: când vom putea duce gunoiul doar cu cardul? Noi anunțuri ale Salubris. Prețul la facturi va fi variabil de la o asociație la alta
Ce se mai știe de Tiger Woods după ce a provocat un accident. Locul unde se recuperează celebrul sportiv
Fanatik.ro
Ce se mai știe de Tiger Woods după ce a provocat un accident. Locul unde se recuperează celebrul sportiv
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal