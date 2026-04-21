Gabriela Cristea a vorbit deschis despre una dintre cele mai sensibile perioade din viața sa, dezvăluind detalii despre relația tensionată cu familia și motivele care au dus, în timp, la o ruptură definitivă. Invitată în podcastul găzduit de Jorge, vedeta a făcut mărturisiri sincere despre copilăria și adolescența sa.

Prezentatoarea TV a povestit că a crescut într-un mediu în care femeile nu aveau libertatea de a-și exprima punctul de vedere, lucru care a influențat profund relația cu părinții săi. „Eu provin dintr-o familie în care femeile nu aveau foarte multe lucruri de spus. Ele erau acolo, trebuiau să gătească, să facă mâncare, să facă curățenie și nu prea aveau drept de vot, ca să zic așa”, a mărturisit Gabriela Cristea.

Motivul pentru care Gabriela Cristea a rupt legătura cu familia

Încă din adolescență, legătura dintre Gabriela Cristea și familia ei a fost una dificilă, iar diferențele de mentalitate au devenit, în timp, tot mai evidente. Vedeta a explicat că decizia de a lucra în televiziune nu a fost privită cu ochi buni de cei care i-au dat viață, ceea ce a amplificat tensiunile.

În cadrul discuției, Gabriela Cristea a mărturisit că aceste conflicte au dus, în cele din urmă, la o separare totală de familie. Relația s-a deteriorat atât de mult, încât au existat momente extrem de delicate, care au influențat deciziile ei personale.

„Am rupt legătura cu părinții, pentru că era ori fac cum spun ei, ori… În primul rând nu le convenea că eu fac televiziune. Li se părea că să faci televiziune e o meserie pentru femei ușoare. Ar fi trebuit să am o meserie obișnuită, să mă duc de la 8 la 5 la serviciu și să vin acasă și să mă ocup de familia mea”, a spus ea.

De ce nu a mers Gabriela Cristea la înmormântarea mamei sale

Unul dintre cele mai dureroase episoade a fost cel în care vedeta a ales să nu participe la înmormântarea mamei sale. Întrebată despre acest moment, Gabriela Cristea a oferit un răspuns surprinzător și sincer: „Acolo situația a fost mai complicată. Am avut și un stres de a mă duce, pentru că riscam să îmi iau bătaie, pe românește, ca să nu mai ocolesc”.

La întrebarea dacă agresiunea ar fi putut veni chiar din partea familiei, vedeta a confirmat fără ezitare: „Da”.

