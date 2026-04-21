Tezaurul dacic a fost transportat cu un avion care a fost pus la dispoziție de autoritățile olandeze, piesele fiind protejate în vitrine speciale, cu geam antiglonț, relatează Antena3CNN.

Pentru acest transfer au fost impuse măsuri sporite de securitate. În ceea ce privește expoziția, aceasta va fi deschisă pentru publicul larg începând de miercuri, 22 aprilie 2026, pe o perioadă de 10 zile.

Ministrul Culturii, Andras Demeter, a vorbit în cadrul unei scurte conferințe de presă organizată pe aeroportul Otopeni, imediat după aterizarea avionului în care se aflau comorile dacice. „Mă aflu astăzi aici în acest moment în care Jandarmeria Română va prelua custodia acestor artefacte pentru a le transporta în siguranță la destinație deoarece acest moment este cel mai potrivit pentru a-mi exprima și eu colegilor mulțumirile pentru felul excepțional în care au fost recuperate” a declarat ministrul.

Muzeul Național de Istorie din Calea Victoriei nr. 12 a anunțat luni, 20 aprilie, că tezaurul dacic, recuperat parțial după furtul de anul trecut de la Muzeul Drents din Assen, poate fi văzut în perioada 22 aprilie-3 mai, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10.00-18.00.

Reamintim că o explozie puternică a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, 24/25 ianuarie 2025, la Muzeul Drents din Assen, Olanda, unde era tezaurul dacic românesc. Atunci au fost furate patru piese din expoziție: 3 brățări dacice și Coiful dacic de la Coțofenești, care au fost recuperate pe 1 aprilie. Muzeul nu era păzit, iar totul s-a produs în trei minute.

Coiful de la Coţofeneşti este un coif geto-dac care datează din prima jumătate a secolului al IV-lea î.Hr. El fost descoperit în 1928, în satul Poiana Coţofeneşti din judeţul Prahova, de un elev al şcolii primare. Experții au spus că obiectul a aparţinut unui rege geto-dac.



