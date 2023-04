L-am provocat pe prezentatorul de la Kanal D la o discuție, despre viață, proiecte eșuate, oameni dragi, televiziune și imobiliare.

De ce nu a reușit Dan Negru să meargă în America împreună cu Florin Piersic

Deși dezamăgirile nu par să se întâlnescă în capitolul vieții lui, Dan Negru are totuși un regret, acela că nu a reușit să îl ducă pe Florin Piersic în America.

„Aveam un proiect împreună, dar nu ne-a ieșit. Am vrut să mergem la Hollywood, să mă plimb cu el prin zona aia de case unde locuiau Chaplin, Robert De Niro etc. Știi de ce nu am reușit? Pentru că nu ne lăsau să mergem prin fața proprietăților. Nu am știut că nu se poate. Ne-au ajutat niște oameni din Los Angeles, am făcut multe demersuri.

El l-a cunoscut pe Richard Burton și am vrut să ajung unde a locuit actorul cu Elizabeth Taylor, să îi fac o surpriză lui Florin. Totul era pregătit, am luat și bilete de avion”, a mărturisit el pentru UNICA.RO.

ARTICOL PRELUAT DE PE UNICA.RO