Nicușor Dan explică de ce nu mai desemnează un nou premier și ce variantă de guvern are șanse, „de principiu”

Întrebat direct de jurnaliști de ce întârzie să trimită un candidat în Parlament pentru votul de învestitură, președintele Nicușor Dan a pus accentul pe lipsa de maturitate și de consens din taberele politice.

Deși există canale de comunicare deschise, tatonările dintre liderii de partide nu au produs încă un rezultat concret.

Șeful statului a confirmat existența unui dialog informal constant pe care îl are cu partidele, dar și a discuțiilor directe dintre liderii politici. Cu toate acestea, el a descris aceste încercări ca fiind doar „pași foarte timizi de conciliere”.

În viziunea președintelui, trimiterea unui premier la vot fără o certitudine clară a susținerii ar fi doar un demers politicianist pe care refuză să îl gireze.

„Există dialog informal pe care eu îl am cu partidele, există dialog pe care partidele, liderii de partide, îi au între ei. Sunt paşi foarte timizi de conciliere. În momentul de faţă, nu există un prim-ministru care să strângă majoritatea, şi, atunci nu vreau să facem un exerciţiu gratuit”, a spus Nicuşor Dan.

Scenariul unui guvern tehnocrat și capcana „anului electoral”

O altă temă fierbinte abordată de președinte a fost cea a formulei de guvernare. Ipoteza unui guvern tehnocrat sau a unuia mixt rămâne pe masă, însă doar sub o condiție extrem de strictă: asumarea sa explicită de către partidele parlamentare.

Nicușor Dan a explicat că va recurge la această soluție doar în momentul în care partidele, în urma negocierilor, vor agrea un cabinet tehnocrat și vor garanta voturile necesare pentru trecerea acestuia în Parlament.

În acest moment însă, președintele a fost extrem de tranșant, precizând că această variantă nu este una de actualitate.

În ceea ce privește scenariul lansat recent de liderul UDMR, Kelemen Hunor – care propunea guverne minoritare ce ar urma să se rotească la Palatul Victoria –, șeful statului consideră că ideea este viabilă „de principiu”, dar aproape imposibil de aplicat din cauza calculelor electorale.

Din acest motiv, niciun partid nu își dorește să fie cel care finalizează mandatul de guvernare, fiecare încercând să evite uzura electorală de final de ciclu.

„E o variantă care de principiu are şanse, numai că practic noi avem o experienţă care spune că cine este la putere, în anul electoral, pierde şi atunci toată lumea vrea să înceapă, ca să nu fie partidul care termină, sau alianţa care termină guvernarea. De aici vine blocajul”, a explicat Nicuşpr Dan.

Fără calendar fix, dar cu speranță în „rezonabilitate”

Deși criza guvernamentală pare departe de a fi soluționată, președintele Nicușor Dan a evitat să impună un termen-limită sau un calendar strict pentru numirea unui nou executiv.

Șeful statului mizează în continuare pe maturizarea dialogului dintre partide și a făcut un apel subtil la responsabilitate națională. El și-a exprimat speranța că partidele vor da dovadă de rezonabilitate în perioada imediat următoare și că discuțiile viitoare vor reuși, în cele din urmă, să contureze o soluție stabilă pentru România.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE