Nicușor Dan nu vede rostul alegerilor anticipate: „Toate sondajele ne spun că vom fi tot acolo”

De ce nu ar avea rost alegerile anticipate

Aflat la Paris, președintele Nicușor Dan a explicat marți că o astfel de măsură nu doar că ar prelungi starea de incertitudine economică și politică în care se află țara, dar ar fi și complet inutilă din punct de vedere matematic și strategic.

Șeful statului a dezvăluit că subiectul anticipatelor a fost aproape complet absent din discuțiile formale și informale purtate în ultimele zile cu liderii partidelor politice.

”S-a vorbit foarte puţin, vă spun, în discuţiile astea şi cele de ieri, şi cele informale pe care le-am avut, s-a discutat foarte puţin de alegeri anticipate, pentru că alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine şi n-ar aduce, de fapt, nimic nou, pentru că toate sondajele ne spun că vom fi cam tot acolo, fără o posibilitate de a forma o majoritate, fără discuţie între exact aceleaşi partide care nu reuşesc să aibă o discuţie acum” a explicat președintele.

Linia roșie pe care trebuie să o respecte viitorul guvern

Întrebat de jurnaliști despre modul în care este perceput acest blocaj politic prelungit de către aliații internaționali, Nicușor Dan a ținut să ofere o perspectivă mai amplă, menționând că situația de la București nu reprezintă o anomalie pe continent. El a amintit că în ultimele luni au existat schimbări frecvente de guverne și în alte state membre, inclusiv în țările baltice, semn că dinamicile politice complicate sunt o realitate europeană comună.

”În ultimele două, trei luni am avut schimbări în statele baltice, de guvern, însă, e importantă linia roşie pe care eu am trasat-o şi în discuţiile pe care le am cu ei este subînţeleasă această linie roşie, că păstrăm direcţia pro-occidentală şi că oamenii din guvern vor fi oameni în care pot să ai încredere că nu se vor opune politicilor pe care România le are de ani de zile, în interiorul Uniunii, în interiorul NATO”

Nicușor Dan a dat asigurări ferme că viitoarea structură guvernamentală de la București va fi formată exclusiv din oameni politici în care aliații externi pot avea deplină încredere, garantând astfel că noul Cabinet nu se va opune politicilor de securitate și economice pe care România le susține de ani de zile în interiorul Uniunii Europene și în cadrul NATO.

În cadrul declarațiilor de la Paris, președintele României a oferit și noi detalii despre blocajul politic, explicând că PSD se află în opoziție la acest moment, și a mai spus și de ce nu vrea să desemneze din nou un premier.

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