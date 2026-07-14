Ce se va întâmpla cu matianul „Super Neatza” cu Răzvan şi Dani, de la Antena 1. Anunțul făcut de producători

„Ne place să puțin din atmosfera de vacanță şi alături de telespectatorii noştri, pe care, după atâta vreme, îi considerăm deja parte din marea familie Super Neatza. Relocarea din această vară ne aduce într-un spațiu care transmite exact energia sezonului și suntem convinşi că cei de acasă vor simți asta încă din prima ediție. Ne-am propus să ne bucurăm la maximum de aceste zile, alături de invitaţii noştri, într-un decor relaxant”, au declarat Răzvan și Dani.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Elena Păun, producătoarea Super Neatza, completează: „Pentru noi, fiecare relocare înseamnă mult mai mult decât schimbarea decorului. Este o provocare de producție, dar și o oportunitate de a reinventa experiența pe care o oferim telespectatorilor.

Mutarea ne permite să aducem emisiunea mai aproape de atmosfera verii și să construim ediții speciale, cu un ritm diferit, invitați-surpriză și momente pe care nu le-am putea realiza neapărat la platou. Şi, indiferent ce presupune, din punct de vedere logistic o astfel de experiență, bucuria dimineților de lider ne dă puterea să gândim noi şi noi provocări.”

De-a lungul anilor, echipa matinalului a transmis din cele mai spectaculoase locuri: de la mare și de pe pârtia de schi, de pe apă și din aer, a locuit o săptămână într-un mall în scop caritabil, a construit un platou pe o insulă din Delta Dunării și a realizat ediții speciale din cel mai mare centru logistic din Sud-Estul Europei. Relocarea din această vară continuă tradiția proiectelor speciale care transformă fiecare final de sezon într-o experiență memorabilă atât pentru echipă, cât și pentru telespectatori.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE