Ce se va întâmpla cu matianul „Super Neatza” cu Răzvan şi Dani, de la Antena 1. Anunțul făcut de producători

„Ne place să
Elena Păun, producătoarea Super Neatza, completează: „Pentru noi, fiecare relocare înseamnă mult mai mult decât schimbarea decorului. Este o provocare de producție, dar și o oportunitate de a reinventa experiența pe care o oferim telespectatorilor.
Mutarea ne permite să aducem emisiunea mai aproape de atmosfera verii și să construim ediții speciale, cu un ritm diferit, invitați-surpriză și momente pe care nu le-am putea realiza neapărat la platou. Şi, indiferent ce presupune, din punct de vedere logistic o astfel de experiență, bucuria dimineților de lider ne dă puterea să gândim noi şi noi provocări.”
De-a lungul anilor, echipa matinalului a transmis din cele mai spectaculoase locuri: de la mare și de pe pârtia de schi, de pe apă și din aer, a locuit o săptămână într-un mall în scop caritabil, a construit un platou pe o insulă din Delta Dunării și a realizat ediții speciale din cel mai mare centru logistic din Sud-Estul Europei. Relocarea din această vară continuă tradiția proiectelor speciale care transformă fiecare final de sezon într-o experiență memorabilă atât pentru echipă, cât și pentru telespectatori.
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