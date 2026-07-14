ANAF scoate la licitație hainele confiscate de la Bianca Drăgușanu. Lista bunurilor care urmează să fie valorificate

Firma Biancăi Drăgușanu este vizată într-un dosar de evaziune fiscală deschis în urmă cu trei ani. Firma a fost sancționată și cu o amendă de 10.000 de lei.

„Inclusiv geaca pe care o poartă în această fotografie va fi scoasă la licitaţie. Am şi semnalat în descriere că este uzată. Se vede fondul de ten pe ea”, a declarat Mironel Panțuroiu, secretarul general adjunct al ANAF.

Lista bunurilor care urmează să fie valorificate de ANAF cuprinde 773 de articole vestimentare

Este vorba despre:

243 de colanți

86 de bluze

305 bustiere

1 rochie

5 treninguri

16 seturi de colanți

36 de salopete tip colant

81 de geci și paltoane din piele sau blană. Valoarea totală a produselor care urmează să fie scoase la vânzare este de aproximativ 63.795 de lei, potrivit informațiilor prezentate de autorități.

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Potrivit money.ro, în iulie 2024, anchetatorii au efectuat mai multe percheziții într-un dosar privind suspiciuni de evaziune fiscală. Potrivit informațiilor comunicate atunci de autorități, patru persoane, în calitate de administratori ai unei societăți comerciale, ar fi ”omis” să înregistreze în contabilitate și să declare organelor fiscale venituri de peste 2,4 milioane de lei.

Sumele ar fi fost obținute în perioada 2017-2023 din comercializarea unor articole vestimentare prezentate drept produse de lux. Potrivit anchetatorilor, articolele vestimentare erau aduse din Turcia și comercializate prin intermediul firmei influenceriței ”creatoare de modă”

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