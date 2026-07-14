„Prin Hotărârea nr. 7360/2026, pronunţată la 9 iulie 2026, Tribunalul Bucureşti a respins ca neîntemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de SGG şi a admis integral cererea APADOR-CH, obligând Guvernul să comunice informaţiile solicitate încă din 9 septembrie 2025”, se arată în comunicat.

Totul a plecat „de la o întrebare simplă: cât valorează, în bani, ajutoarele militare pe care România le acordă Ucrainei?”. „În vara lui 2025, APADOR-CH a cerut Guvernului să facă publică valoarea acestor ajutoare oferite în ultimii ani. Ministerul Apărării Naţionale (MApN) ne-a răspuns că aceste informaţii ar fi clasificate, întrucât se regăsesc în hotărâri de Guvern (HG) «nedestinate publicului». Aşa că am continuat cerând Guvernului, prin SGG, să ne dea numărul şi data fiecărei hotărâri de Guvern prin care au fost aprobate ajutoare militare către Ucraina, din 2020 până în prezent, precum şi, dacă aceste HG-uri au fost clasificate, cine le-a clasificat, prin ce act, la ce dată şi în ce clasă şi nivel de clasificare se află, conform Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate. Nu am cerut, aşadar, conţinutul hotărârilor şi nici detalii operative de natură militară, ci doar informaţii minimale despre existenţa şi regimul juridic al acestor acte”, se arată în comunicat.

În septembrie 2025, Secretariatul General al Guvernului condus de Ilie Bolojan a refuzat să facă acest lucru, invocând o excepție a Legii 544/2001, dar fără să demonstreze că informaţiile respective au fost „efectiv clasificate”, a precizat APADOR-CH.

„Or, aşa cum am arătat şi în acţiunea depusă în instanţă, simpla invocare a faptului că o informaţie «ţine de apărarea naţională» nu este suficientă: legea cere ca autoritatea să demonstreze că acea informaţie a fost clasificată printr-un act concret, cu respectarea procedurii legale”, se mai menționează în comunicat.

Reprezentanţii asociaţiei au explicat că o Hotărâre de Guvern şi numărul acesteia „nu pot fi considerate informaţii secrete” și „a ţine ascuns inclusiv numărul unui act normativ este o practică absurdă şi abuzivă, dar deloc singulară”.

„Ajutoarele acordate Ucrainei provin din bani publici. Este firesc ca cetăţenii care produc aceşti bani să ştie, măcar la nivel minimal, cum şi pe ce bază au fost luate deciziile respective. Mai ales în contextul în care acelaşi Guvern le cere cetăţenilor săi eforturi bugetare şi măsuri de austeritate. Secretomania instituţională nu protejează securitatea naţională. Dimpotrivă, ea alimentează neîncrederea şi narativele conspiraţioniste, împiedicând cetăţenii să înţeleagă cum funcţionează guvernarea şi cum sunt cheltuiţi banii publici”, a punctat APADOR-CH.

Hotărârea Tribunalului Bucureşti din 9 iulie poate fi atacată cu recurs de Guvernul condus de Ilie Bolojan în termen de 15 zile de la comunicare.

Reamintim că ministrul apărării, Radu Miruţă, a spus în ianuarie că România trebuie să anunțe câți bani a oferit pentru Ucraina, indiferent sub ce formă, de la începutul războiului declanșat de Rusia în ianuarie 2022. El a adăugat că decizia secretizării a aparținut CSAT, condus de fostul președinte Klaus Iohannis.

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