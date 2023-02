Top 6 vedete desfigurate de intervențiile estetice

E drept, fiecare e liber să facă ce dorește cu propriul corp și, uneori, anumite intervenții chiar sunt necesare pentru recăpătarea încrederii în propria persoană. Dar ce facem cu exagerările?

Un caz recent de vedetă care a sărit puțin calul în acest sens este Madonna. Regina muzicii pop a participat la gala premiilor Grammy 2023 și a fost aproape de nerecunoscut din cauza intervențiilor estetice.

Și nu e singura, căci, din păcate, mai sunt și alte exemple de vedete cărora medicii esteticieni le-au schimbat înfățișarea pentru totdeauna.

Madonna

Începem cu ea, că tot am amintit-o mai devreme. Controversata artistă, în vârstă de 64 de ani, i-a lăsat pe toți cu gurile căscate când s-a prezentat la gala de decernare a premiilor Grammy 2023. Artista a exagerat cu intervențiile estetice și avea chipul umflat. Știm că Madonnei îi place să șocheze cu fiecare apariție, dar schimbarea ei de acum a fost, poate, un pic cam mult.

„Ce a pățit fața Madonnei?”/„Încerc să ignor faptul că Madonna are o față cu totul nouă” – au comentat internauții când au văzut-o.

„Madonna arată bine pentru vârsta ei… Dacă ar fi un vampir în vârstă de 2.700 ani care mănâncă bebeluși și mici animale vii”, a adăugat altcineva.

Mickey Rourke

A fost un sex-simbol al anilor 80, dar a ajuns de nerecunoscut. Actorul Mickey Rourke s-a apucat de box profesionist la scurt timp după ce a cunoscut succesul la Hollywood. Așa cum era de așteptat, sportul i-a adus o mulțime de leziuni corporale serioase, iar fața i-a fost și ea afectată.

A mers la chirurgul estetician pentru a-și îndrepta nasul și pomeții, însă nu s-a oprit doar la câteva ajustări. Actorul a fost multă vreme nemulțumit de cum ajunsese să arate chipul său și a făcut intervenții peste intervenții. Așa se face că, la 70 de ani cât are acum, lumea abia dacă îl ai recunoaște pe stradă să-i ceară un autograf.

„Am avut nasul rupt de două ori și pometele zdrobit. Am făcut cinci operații la nas și una la pomete. Am nimerit la doctorul nepotrivit pentru a-mi repara fața stricată din cauza boxului” – dezvăluia actorul, pentru Daily Mail, în 2009.

Linda Evanghelista

Este un nume de referință în lumea modelingului și în anii 80 – 90 se număra printre cele mai frumoase top modele ale vremurilor.

Dar soarta a avut alte planuri pentru Linda Evanghelista și a dus-o pe un drum pe care nicio femeie nu ar trebui să ajungă vreodată. Supermodelul canadian a rămas „permanent deformată și desfigurată brutal” în urma unei proceduri estetice ce presupune congelarea țesutului adipos. Rezultatul tratamentului a fost exact opus promisiunilor medicilor, adică s-a confruntat cu o creștere a țesutului adipos deși făcea o procedură pentru a-l diminua.

Anul trecut, Linda Evanghelista a pozat pentru revista Vogue și a declarat că fotografii au folosit bandă adezivă și elastice pentru a-i întinde pielea feței.

„Acestea nu sunt fața și gâtul meu în viața reală – și nu pot să mă plimb cu bandă și elastice peste tot. Încerc să mă accept și să mă iubesc așa cum sunt. Pentru pictoriale întotdeauna cred că suntem aici pentru a crea fantezii. Ne creăm vise. Cred că este permis. De asemenea, toată nesiguranța mea este mascată în aceste imagini, așa că trebuie să fac ceea ce îmi place să fac” – a declarat supermodelul.

Melanie Griffith

Actrița, în vârstă de 62 de ani, a trecut în ultimii ani prin mai multe intervenții estetice. Practic, fosta soție a lui Antonio Banderas nu mai seamănă aproape deloc cu tânăra blondă care făcea furori pe micile ecrane în anii 80 – 90. Melanie Griffith a recunoscut că a exagerat cu operațiile estetice într-un interviu pentru revista Porter.

„Nu mi-am dat seama că am sărit calul până când oamenii nu mi-au zis asta. Îmi spuneau: «O, Doamne! Ce ți-ai făcut?!». Am fost atât de rănită, încât m-am dus la un alt medic pentru repara ce a făcut celălalt doctor. Sper că acum arăt mai normal…”.

Priscilla Presley

Priscilla Presley, 77 de ani, a trecut printr-o procedură estetică îngrozitoare, care i-a schimbat aspectul feței pentru totdeauna. Fosta soție a lui Elvis a căzut victima unui medic cosmetician fals, pe nume Daniel Serrano, în 2003.

Serrano, din Argentina, a făcut intervenții chirurgicale mai multor celebrități de la Hollywood, precum Lionel Richie, fostei lui soții Diane, dar și Shawn King, soția regretatului prezentator TV Larry King.

Serrano primea pentru intervenții între 300 și 500 de dolari. El făcea procedurile pentru clienți la petreceri luxoase de la Hollywood, relatează LA Times.

Priscilla s-a numărat printre clienții săi.

Serrano susținea că injecțiile lui erau „mai bune decât cele cu botox”. Doar că închipuitul estetician folosea un alt tip de silicon, de calitate industrială, cel care se folosește pentru lubrifierea pieselor auto.

Purtătorul de cuvânt al Priscillei Presley a spus că actrița a fost victima unui medic fără licență. Se pare că ea „habar nu avea că îi injectează silicon”. În 2008, soția lui Elvis a apelat din nou la medicii esteticieni pentru a remedia ce făcuse Serrano.

Serrano a ajuns, în cele din urmă, după gratii pentru faptele sale, primind o pedeapsă cu închisoarea de 18 luni.

Brigitte Pastramă

Avem și la noi un exemplu de vedetă care a exagerat cu intervențiile estetice. Este vorba despre Brigitte Pastramă. Și e peste vedetele internaționale. Pentru că și-a făcut până acum circa 50 de proceduri. Ea a recunoscut mereu că a apelat la medicul estetician.

„Totul a început de la fostul meu soț, Tavi, care, de ziua mea, s-a închis în baie cu prietena mea cea mai bună și a băut șampania cu ea. Și mi-a zis: «Ce sunt eu de vină că tu nu ai sâni așa mari ca ea?». Atunci, de nervi, m-am programat la operație fix a doua zi! Eu nu mi-am schimbat implanturile până ce nu l-am născut pe Robi.

După aceea am mai avut încă un implant, la Sara, și al patrulea l-am făcut acum! Ultimele sunt garantate pe viață și am și pașaport la ele. Eu toate operațiile pe care mi le-am făcut, le-am făcut pentru bărbații de lângă mine! De la unele operații era să mor! Am făcut embolie pulmonară și era să mor, aveam coastele deplasate”, a declarat Brigitte Sfăt la Antena Stars, potrivit Spynews.

De-a lungul anilor, Brigitte și-a modificat forma și mărimea buzelor, a făcut o rinoplastie, și-a pus grăsimea proprie în fese și a suferit mai multe intervenții de remodelare a feței. Și, cel mai probabil, vor mai urma și alte ajustări.

