Ce dietă ține Andreea Ibacka. Actrița Andreea Ibacka a devenit cunoscută publicului român din telenovele de succes, precum „Inimă de țigan” sau „Aniela”. La vârsta de 37 de ani, Andreea Ibacka este o femeie împlinită cu o carieră în televiziune și social-media, dar și mamă a doi copii, Namiko și Tiago, și soția lui Cabral. Andreea a fost invitată la un eveniment caritabil, organizat de restaurantul cu specific turcesc, Duman, din Capitală, în scopul ajutorării victimelor cutremurului din Turcia.

Noul restaurant Duman Herăstrău, deschis de curând în zona de nord a Bucureștiului, va dona întregul profit, acumulat în perioada 24- februarie- 27 februarie 2023, victimelor cutremurului din Turcia. Deschiderea locației a avut parte de prezența mai multor vedete, iar Andreea Ibacka nu a ezitat să-și aducă contribuția, și în același timp să ne vorbească puțin despre viața ei. Am vrut să știm care este secretul siluetei trase prin inel, după cele două nașteri, dar și ce se mai întâmplă în viața copiilor și a soțului ei, Cabral.

Ce dietă ține Andreea Ibacka

Bună, Andreea, arăți extraordinar în seara asta. Tu ești adepta unui stil de viață echilibrat, ai ținut vreun regim special, acum, în prag de primăvară? Ești adepta dietelor de detoxifiere?

„Știu că este un subiect foarte popular, n-am testat pe pielea mea și recunosc că mare parte din merit nu-mi aparține, n-am avut niciodată probleme cu silueta, nici chiar după sarcini, mi-am revenit foarte repede, pentru că am un metabolism care arde tot, deocamdată.”

Ai o siluetă trasă prin inel. Care este secretul? Te antrenezi la sală, faci exerciții fizice regulat?

„Nu lucrez foarte mult la sală, însă încerc să am un stil de viață sănătos pentru că mă ajută foarte mult și moștenirea genetică și mama mea a fost la fel până la 50 de ani, a avut 50 de kilograme. Dar este important să ai un stil de viață sănătos, mai degrabă sunt atentă la ce mănânc, deși mai am și o zi în care «trișez» și mănânc porcării. Este important să nu te frustrezi, pentru că atunci când te abții 100%, la un moment dat intervine frustrarea că nu ai voie anumite alimente la care tânjești.

Eu mănânc destul de sănătos și odată ce am diversificat meniul copiilor, mi-am îndreptat mult mai mult atenția către alimente bio, ecologice, care, într-adevăr sunt mai costisitoare, dar gândindu-mă în perspectivă, merită. Și dacă cumpăr pentru ei, fructe și legume netratate chimic, am ajuns și noi să mâncăm mai sănătos decât mâncam înainte, mâncăm pește, ceea ce nu făceam în general, evităm prăjelile și, de câțiva ani, avem obiceiuri mai sănătoase.”

Andreea Ibacka îi ține pe copii departe de dulciuri și sare

Fiica ta, Namiko, merge la deja la grădiniță. Cum faci astfel încât să aibă o alimentație sănătoasă, atunci când ea este în colectiv, alături de ceilalți copii, care mănâncă bomboane, dulciuri.

„Nici pe ea nu încerc să o privez 100%, și ea a descoperit ciocolata destul de târziu, la trei ani și jumătate. Atunci când a început să intre în colectivitate este normal. Încerc să limitez. Are un moment al zilei când are voie să mănânce ceva dulce, niciodată seara, pentru că o agită. Știm cu toții că copiii se transformă după o porție de zahăr și ca să doarmă liniștită, doar dimineața are voie să consume dulciuri și doar după ce a luat masa. Lui Tiago nu-i oferim dulciuri, este prea mic, are un an și patru luni și încă nu-i dau mâncare cu sare, foarte rar, poate doar dacă mâncăm undeva în oraș. Dacă gătesc acasă nu-i pun sare.”

Andreea Ibacka, despre Cabral: „Sunt niște schimbări în viața lui profesională”

