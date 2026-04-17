„Hidroelectrica 2011: profit 6,4 milioane lei. Hidroelectrica 2012: băgată în insolvență, cu pierdere 508 milioane lei și datorii de 4,33 miliarde lei. Cea mai mare companie de energie din România, pusă pe butuci prin contracte cu intermediari privați care scoteau valoarea din companie cu complicitatea și ajutați de incompetența statului. Activele erau excepționale. Guvernanța? Inexistentă. Activele erau ale noastre, ale cetățenilor, dar banii se duceau altundeva”, a explicat Oana Gheorghiu.

Ea a adăugat că, după listarea la bursă din iulie 2023, statul nu și-a redus participația, păstrând același pachet de 80% din Hidroelectrica. Singura modificare a fost ieșirea Fondul Proprietatea, care și-a vândut integral deținerea de 20%.

„Ce a însemnat asta în concret? Hidroelectrica 2011: profit 6.400.000 lei. Hidroelectrica 2023: profit 6.400.000.000 lei. Adică de la milioane, la miliarde și de 1.000 de ori mai mult pentru România. Vorbim de aceleași active, dar de o guvernanță cu totul diferită”, a completat vicepremierul.

Gheorghiu a precizat că dividende încasate de statul român au crescut de la 3 miliarde de lei în 2022 la 5 miliarde de lei în 2024. „Într-un singur an, dintr-o singură companie, bugetul public a primit echivalentul a peste 1 miliard de euro. Și totuși, ce câștigă românii? Toți salariații cu pensie privată Pilon II sunt deja acționari de facto la Hidroelectrica. Fondurile de pensii dețin împreună 11% din companie. Aproximativ 8 milioane de români beneficiază direct, în fiecare an, din dividendele Hidroelectrica – prin pensia lor. Dacă ai cumpărat acțiuni la listare, ai +30% în mai puțin de 3 ani, plus dividende anuale de 6–8%”, a explicat ea.

Potrivit vicepremierului, acționarii Hidroelectrica sunt împărțiți astfel: 80% aparține statului român, 11% aparține fondurile de pensii ale românilor, iar diferența de 9% – 54.000 de investitori români individuali și fonduri internaționale care au adus capital străin în România.

„Hidroelectrica este modelul de succes prin care putem transforma companiile românești din găuri negre în entități profitabile pentru români. Pentru că evoluția Hidroelectrica demonstrează ce se întâmplă atunci când reprezentanții statului nu mai pot ascunde mizeria sub preș”, a mai scris Oana Gheorghiu.

Ea a precizat că vânzarea unor pachete minoritare de acțiuni poate aduce beneficii semnificative României și populației, deoarece contribuie la redresarea companiilor, le scoate din impas financiar și favorizează profitabilitatea, transparența și o guvernanță mai eficientă.

Când cineva spune că „ne vindem țara” vorbind despre Hidroelectrica, înseamnă că fie habar n-are ce vorbește, fie e pur și simplu ticălos. Nu, nu vinde nimeni țara, ci introducem mecanisme prin care ne asigurăm că bunurile statului nu mai sunt prăduite de băieții deștepți trimiși de partid. Pentru că aceste companii sunt companiile românilor și României, nu companiile partidului.

Vicepremierul Oana Gheorghiu:

Reamintim că președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat cu câteva ore în urmă că social-democrații vor iniția un proiect de lege prin care să fie interzisă vânzarea de acțiuni de la companiile de stat performante pe o perioadă de doi ani. Practic, Grindeanu blochează reforma lui Ilie Bolojan privind acțiunile la companiile de stat în așteptarea înlăturării premierului.

Anunțul PSD a venit la o zi după ce vicepremierul Oana Gheorghiu, numită în funcție de premierul Ilie Bolojan în ciuda opoziției social-democraților, a anunțat că există o listă preliminară privind listarea la bursă a unor companii de stat.

Lista companiilor de stat propuse pentru listarea la bursă include CEC Bank, Administrația Porturilor Maritime Constanța, Compania Națională Aeroporturi București, Societatea Națională a Sării (Salrom), Loteria Română, Compania Națională Imprimeria Națională, Romarm / Uzina Mecanică Cugir.

În schimb, premierul Ilie Bolojan a explicat că vânzarea de pachete de acțiuni ale unor companii de stat este o măsură care a fost trecută în programul de guvernare și care a fost discutată cu toate partidele din coaliție.

PNL face ședință la o zi după ce PSD decide dacă îi retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan. Ce urmează să anunțe premierul și președintele PNL

Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Viva.ro
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Unica.ro
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
GSP.RO
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Libertateapentrufemei.ro
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
Avantaje.ro
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Un român din Germania a cerut bani online pentru asasinarea lui Nicușor Dan. Reacția SPP
Știri România 19:36
Un român din Germania a cerut bani online pentru asasinarea lui Nicușor Dan. Reacția SPP
România a devenit, în premieră, cel mai mare furnizor de rapiță al Germaniei, depășind Ucraina
Știri România 18:57
România a devenit, în premieră, cel mai mare furnizor de rapiță al Germaniei, depășind Ucraina
Avertismentul economiștilor pentru români: „Să amâne toate proiectele pe termen lung. Este un an de supraviețuire”
Adevarul.ro
Avertismentul economiștilor pentru români: „Să amâne toate proiectele pe termen lung. Este un an de supraviețuire”
Prima reacţie a doctorului de la Spitalul Monza care l-a operat pe Daniel Bîrligea! Cât de complicată a fost intervenţia chirurgicală. Exclusiv
Fanatik.ro
Prima reacţie a doctorului de la Spitalul Monza care l-a operat pe Daniel Bîrligea! Cât de complicată a fost intervenţia chirurgicală. Exclusiv
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Adevăratul motiv pentru care Brigitte Pastramă s-a mutat în Dubai: „De 10 ori aș face același lucru”. Casa ei valorează peste 500.000 de euro
Stiri Mondene 17:33
Adevăratul motiv pentru care Brigitte Pastramă s-a mutat în Dubai: „De 10 ori aș face același lucru”. Casa ei valorează peste 500.000 de euro
Imagini din apartamentul în care Gina Pistol și Smiley locuiesc cu chirie. Au renunțat la casa din Cernica
Stiri Mondene 16:55
Imagini din apartamentul în care Gina Pistol și Smiley locuiesc cu chirie. Au renunțat la casa din Cernica
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
A lăsat pacienţii fără oxigen după ce a furat o ţeavă pentru fier vechi. Apoi, s-a întors după o nouă captură
ObservatorNews.ro
A lăsat pacienţii fără oxigen după ce a furat o ţeavă pentru fier vechi. Apoi, s-a întors după o nouă captură
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
GSP.ro
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
GSP.ro
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
Veste proastă pentru turiștii care merg într-o țară europeană
Mediafax.ro
Veste proastă pentru turiștii care merg într-o țară europeană
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Wowbiz.ro
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Wowbiz.ro
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
Redactia.ro
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
BREAKING NEWS | Un elicopter s-a prăbușit la scurt timp după decolare! Opt persoane și-au pierdut viața
KanalD.ro
BREAKING NEWS | Un elicopter s-a prăbușit la scurt timp după decolare! Opt persoane și-au pierdut viața

PNL confirmă Libertatea. Dan Motreanu: „Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, nu mai suntem în coaliție cu ei”
Politică 18:10
PNL confirmă Libertatea. Dan Motreanu: „Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, nu mai suntem în coaliție cu ei”
PNL face ședință la o zi după ce PSD decide dacă îi retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan. Ce urmează să anunțe premierul și președintele PNL
Exclusiv
Politică 17:38
PNL face ședință la o zi după ce PSD decide dacă îi retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan. Ce urmează să anunțe premierul și președintele PNL
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Depresia cruntă prin care a trecut Ezequiel Lavezzi! Mărturiile fostului star de la PSG: „Am făcut rău familiei”
Fanatik.ro
Depresia cruntă prin care a trecut Ezequiel Lavezzi! Mărturiile fostului star de la PSG: „Am făcut rău familiei”
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi
Spotmedia.ro
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi