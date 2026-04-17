„Hidroelectrica 2011: profit 6,4 milioane lei. Hidroelectrica 2012: băgată în insolvență, cu pierdere 508 milioane lei și datorii de 4,33 miliarde lei. Cea mai mare companie de energie din România, pusă pe butuci prin contracte cu intermediari privați care scoteau valoarea din companie cu complicitatea și ajutați de incompetența statului. Activele erau excepționale. Guvernanța? Inexistentă. Activele erau ale noastre, ale cetățenilor, dar banii se duceau altundeva”, a explicat Oana Gheorghiu.

Ea a adăugat că, după listarea la bursă din iulie 2023, statul nu și-a redus participația, păstrând același pachet de 80% din Hidroelectrica. Singura modificare a fost ieșirea Fondul Proprietatea, care și-a vândut integral deținerea de 20%.

„Ce a însemnat asta în concret? Hidroelectrica 2011: profit 6.400.000 lei. Hidroelectrica 2023: profit 6.400.000.000 lei. Adică de la milioane, la miliarde și de 1.000 de ori mai mult pentru România. Vorbim de aceleași active, dar de o guvernanță cu totul diferită”, a completat vicepremierul.

Gheorghiu a precizat că dividende încasate de statul român au crescut de la 3 miliarde de lei în 2022 la 5 miliarde de lei în 2024. „Într-un singur an, dintr-o singură companie, bugetul public a primit echivalentul a peste 1 miliard de euro. Și totuși, ce câștigă românii? Toți salariații cu pensie privată Pilon II sunt deja acționari de facto la Hidroelectrica. Fondurile de pensii dețin împreună 11% din companie. Aproximativ 8 milioane de români beneficiază direct, în fiecare an, din dividendele Hidroelectrica – prin pensia lor. Dacă ai cumpărat acțiuni la listare, ai +30% în mai puțin de 3 ani, plus dividende anuale de 6–8%”, a explicat ea.

Potrivit vicepremierului, acționarii Hidroelectrica sunt împărțiți astfel: 80% aparține statului român, 11% aparține fondurile de pensii ale românilor, iar diferența de 9% – 54.000 de investitori români individuali și fonduri internaționale care au adus capital străin în România.

„Hidroelectrica este modelul de succes prin care putem transforma companiile românești din găuri negre în entități profitabile pentru români. Pentru că evoluția Hidroelectrica demonstrează ce se întâmplă atunci când reprezentanții statului nu mai pot ascunde mizeria sub preș”, a mai scris Oana Gheorghiu.

Ea a precizat că vânzarea unor pachete minoritare de acțiuni poate aduce beneficii semnificative României și populației, deoarece contribuie la redresarea companiilor, le scoate din impas financiar și favorizează profitabilitatea, transparența și o guvernanță mai eficientă.

Când cineva spune că „ne vindem țara” vorbind despre Hidroelectrica, înseamnă că fie habar n-are ce vorbește, fie e pur și simplu ticălos. Nu, nu vinde nimeni țara, ci introducem mecanisme prin care ne asigurăm că bunurile statului nu mai sunt prăduite de băieții deștepți trimiși de partid. Pentru că aceste companii sunt companiile românilor și României, nu companiile partidului. Vicepremierul Oana Gheorghiu:

Reamintim că președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat cu câteva ore în urmă că social-democrații vor iniția un proiect de lege prin care să fie interzisă vânzarea de acțiuni de la companiile de stat performante pe o perioadă de doi ani. Practic, Grindeanu blochează reforma lui Ilie Bolojan privind acțiunile la companiile de stat în așteptarea înlăturării premierului.

Anunțul PSD a venit la o zi după ce vicepremierul Oana Gheorghiu, numită în funcție de premierul Ilie Bolojan în ciuda opoziției social-democraților, a anunțat că există o listă preliminară privind listarea la bursă a unor companii de stat.

Lista companiilor de stat propuse pentru listarea la bursă include CEC Bank, Administrația Porturilor Maritime Constanța, Compania Națională Aeroporturi București, Societatea Națională a Sării (Salrom), Loteria Română, Compania Națională Imprimeria Națională, Romarm / Uzina Mecanică Cugir.

În schimb, premierul Ilie Bolojan a explicat că vânzarea de pachete de acțiuni ale unor companii de stat este o măsură care a fost trecută în programul de guvernare și care a fost discutată cu toate partidele din coaliție.

