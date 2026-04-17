Imagini din apartamentul în care Gina Pistol și Smiley locuiesc cu chirie. Au renunțat la casa din Cernica

Gina Pistol și Smiley trec printr-o nouă etapă în viața lor, după ce au decis să renunțe la locuința din Cernica și să se mute temporar într-un apartament închiriat din București.

În prezent, cei doi locuiesc cu chirie într-un apartament generos din Capitală, ales ca soluție temporară până la finalizarea noilor lor proiecte imobiliare. Deși este o locuință închiriată, spațiul oferă confortul necesar pentru familie, fiind bine compartimentat și adaptat stilului lor de viață.

Chiar dacă momentan stau cu chirie, Gina Pistol și Smiley au făcut deja pași importanți pentru viitor. Cei doi au achiziționat două terenuri – unul la munte, unde construcția casei a început deja, și unul în București, unde urmează să își ridice locuința.

Înainte de această schimbare, cuplul locuia într-o vilă dintr-un complex rezidențial situat la ieșirea din București. Locuința era una spațioasă, cu living generos și bucătărie open space, trei dormitoare, trei băi și garaj. Casa fusese cumpărată de Smiley încă din 2011, pentru aproximativ 300.000 de euro, și a fost amenajată cu ajutorul unor specialiști – arhitecți și ingineri constructori.

Smiley și Gina Pistol au renovat vila din Cernica în 2022

Vila lui Smiley a fost renovată complet, iar aceștia au fost nevoiți să stea o perioadă într-un apartament din București.

„E atât de aiurea să te muți pe vremea asta cu tot cu copil, cu pisică, de la casă într-un apartament micuț. Practic mi-am luat doar câteva lucruri la mine. Vă dați seama, ce să nu-i iei copilului? Că practic te gândești că ai nevoie de tot. Sperăm să le terminăm cât mai repede, să ne întoarcem la casă, că sunt pereții atât de subțiri la bloc, nici apă nu pot să beau noaptea după ce adoarme fii-mea, că se aude tot!”, povestea Gina Pistol, potrivit Impact.ro.

