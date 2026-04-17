România a exportat către Germania 873.400 de tone de rapiță

Cu un volum total de 873.400 de tone exportate, România a depășit Ucraina, liderul tradițional al pieței. Decizia Germaniei de a importa mai multă rapiță din România a venit pe fondul unei combinații de factori economici, geopolitici și agricoli, relatează Agro Tv.

În timp ce Ucraina a exportat doar 752.500 de tone către Germania în aceeași perioadă, o scădere de 39% față de sezonul anterior, determinată în parte de taxele la export impuse de autoritățile de la Kiev, România a reușit să își crească exporturile de aproape patru ori față de anul comercial anterior, când a livrat 229.600 de tone.

De asemenea, poziția geografică strategică a României și recoltele generoase obținute în 2025 au contribuit la această performanță.

Producția de rapiță a atins un record istoric în România în 2025

Producția de rapiță a atins un record istoric în România în 2025, după ce suprafețele cultivate au crescut semnificativ, impulsionate de prețurile atractive și de cererea tot mai mare de biocombustibili în Europa.

Fermierii români au investit masiv în soiuri performante și soluții tehnologice avansate, ceea ce a dus la producții pe hectar mult peste media anilor anteriori.

„România s-a aflat în locul potrivit, la momentul potrivit, cu marfa potrivită”, scrie Agro Tv.

Germania a importat în prima jumătate a sezonului 2025/26 aproape 3,1 milioane de tone de rapiță

Germania, principalul importator net de rapiță din Uniunea Europeană, continuă să fie un pilon al pieței europene datorită capacității sale industriale de procesare.

În primele șase luni ale sezonului 2025/26, Germania a importat aproximativ 3,1 milioane de tone de rapiță, cu 4% mai mult față de aceeași perioadă din sezonul precedent.

Alte țări care mai livrează pe piața germană

Pe lângă România și Ucraina, Franța ocupă locul trei în topul furnizorilor Germaniei, cu 477.100 de tone, o creștere de 64% față de sezonul anterior. Olanda și-a dublat exporturile, confirmându-și rolul de hub logistic în regiunea nord-vest europeană.

Pe de altă parte, țări precum Polonia, Australia, Lituania și Belgia au înregistrat scăderi ale volumelor exportate.

