Am văzut că ați bifat deja prima vacanță de familie! Tu, soțul tău și fiica voastră ați fost plecați la mare, de curând. Cum a fost această experiență?

Peripețiile sunt în continuare cele cu drumul, pentru că Anastasiei nu-i prea place să stea în mașină, dar încercăm să plecăm pe perioada în care îi este somn, ca să fim siguri că va adormi și că vom avea un drum liniștit. Cât despre mare, într-adevăr, Anastasiei îi place foarte tare soarele, apa și este o Săgetătoare care-mi seamănă foarte tare.

Ce dietă ține Nicole Cherry

Nicole, tot în fotografiile de pe litoral am observat cât de bine arăți după naștere, motiv pentru care te felicit! Spune-ne, te rog, cum ai reușit să scapi de kilogramele acumulate în timpul sarcinii și ce faci ca să te menții.

Nu am acumulat multe kilograme în sarcină și faptul că am avut, cred, un stil de viață sănătos, și înainte de sarcină, și în timpul sarcinii, m-a ajutat extrem de mult, până la urmă, să grăbesc procesul de slăbire, imediat după sarcină. Cred că echilibrul este important, să ai un stil de viață sănătos. Cât despre mâncare, în general, am încercat să mănânc proteină, să elimin carbohidrații și să mănânc legume, chestii fresh, care mă ajută să am și energie, și să mă și mențin. Citește continuarea pe viva.ro

