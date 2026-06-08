Gabi Tamaș a câștigat „Survivor România” 2026. Concurentul pleacă acasă cu trofeul și premiul de 100.000 de euro  

22 de săptămâni. 31 de concurenți care au scris povestea acestui sezon. Dintre aceștia, 14 au ajuns în etapa Unificării. 8 au fost cei care au descoperit ce însemnă Individualele. 6 au ajuns în semifinală. Iar 4 au luptat duminică seara, 7 iunie, cu un singur gând – să devină campionul Survivor 2026!

Cel mai dur format de televiziune a ajuns la Marea Finală, care s-a văzut de la ora 20:00, la Antena 1. Soarta finaliștilor Gabi Tamaș și Lucian Popa a fost în mâna publicului, care și-a votat preferatul. Astfel că, numai unul a fost norocos și pleacă acasă cu trofeul și premiul de 100.000 de euro. Este vorba despre

Cine este Gabi Tamaș, câștigătorul Survivor România 2026

Gabi Tamaș a fost jucător de fotbal, este căsătorit de 13 ani cu Ioana, soția lui, și are o fiică pe nume Selena. Acesta are o carieră impresionantă în fotbal. Recent, însă, sportivul a acceptat provocarea de a participa la două dintre cele mai importante show-uri de televiziune.

Gabriel Tamaș a cucerit și televiziunea, după ce și-a făcut un nume pe terenurile de fotbal din Europa. Fostul jucător de fotbal a participat alături de Dan Alexa în sezonul trecut al emisiunii Asia Express de la Antena 1. Cei doi au fost desemnați câștigători și au plecat acasă cu marele premiu de 35.000 de euro plus alte câștiguri, după o aventură de 10 săptămâni.

Ce s-a întâmplat în semifinala de la Antena 1

Semifinala din 6 iunie a început cu șase concurenți care au sperat că numele lor ar putea fi cel pronunțat la final. Pe o ploaie puternică, aceștia au lăsat la o parte prietenii, alianțe și gândul la cei dragi și au dat totul pe traseu. În ciuda faptului că fiecare a demonstrat multă putere, Bianca Giurcanu a fost cea căreia i s-a stins flacăra, la finalul primului joc.

Pe lista eliminaților s-a alăturat, târziu în noapte, Bianca Stoica! Fosta Războinică a fost la un pas de calificarea în ultimul act, ratând ultima aruncare și fiind nevoită să accepte că parcursul ei a ajuns la sfârșit.

Gabi Tamaș. Lucian Popa. Patricia Vizitiu. Ramona Micu. Ei sunt cei patru concurenți care s-au calificat în Marea Finală Survivor! Doi foști Faimoși și doi foști Războinici au avut parte de două jocuri epuizante, la finalul cărora s-a stabilit cine va ajunge la votul publicului.

Finaliștii au avut nevoie de susținerea celor de acasă! Telespectatorii au putut vota prin sms la 1272 (0,605 euro/sms, număr valabil în toate rețelele mobile naționale), prin aplicația Antena 1 sau pe site-ul a1.ro.

Cine sunt câștigătorii Survivor Romania din anii trecuți

2025: Uwe Dai

2024: Zanni (sezonul special All Stars)

2023: Dan Darius Ursa

2022: Alexandru Delea

2021: Edmond „Zanni” Hubert Zannidache

2020: Elena Ionescu



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