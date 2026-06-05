Finala Survivor România 2026 – Cine sunt concurenţii care luptă în ultima etapă 

Când este finala Survivor România 2026 

Finala „Survivor România” 2026 se va desfășura duminică 7 iunie, la Antena 1. În ediția de vineri, 5 iunie, doi concurenți vor părăsi show-ul de la Antena 1. Au mai rămas doar două zilei până la marea finală de la Survivor 2026, iar utlimul consiliu tribal, de pe 31 mai, a schimbat radical soarta concurenților care se luptă pentru un loc în ultima ediție.

Iată cum vor decurge cele trei zile la Survivor România 2026, de vineri, sâmbătă și duminică! În primul meci de dimineață, vom afla primul eliminat dintre cei 8. După care în meciul de seară vom afla celălalt eliminat, eliminatul cu numărul 7. Sâmbătă, 6 iunie, vor intra în cursă 6 jucători. Dimineața va pleca un jucător, iar seara altul. Pentru marea finală, din 7 iunie, patru jucători vor intra în cursa pentru marele premiu.

În meciul care se desfășoară pe parcursul zilei, un alt concurent va pleca acasă, iar în ultimul joc din Survivor vom avea trei jucători. Dintre aceştia, doar doi vor intra în consiliul în care se va stabili câştigătorul Survivor România 2026 şi al marelui premiu, prin votul publicului.

Show-ul poate fi urmărit la Antena 1 vineri, de la ora 20.30, sâmbătă şi duminică, de la ora 20.00.

Cine sunt concurenţii din etapa finală a Survivor România 2026

După eliminarea lui Gigi Nicolae, în show-ul de la Antena 1 au rămas:

Andreea Munteanu

Andreea Munteanu, fosta gimnastă de performanță, s-a alăturat echipei Faimoșilor în Survivor România 2026. Sportiva e pregătită să facă față provocărilor din jungla dominicană și să aducă energie și competitivitate tribului ei.

Bianca Giurcanu

Bianca Giurcanu a fost însoțitoare de zbor, însă după cum afirma ea în trecut, a renunțat la job pentru a deveni influencer, la fel ca sora ei. Tânăra s-a căsătorit și s-a mutat în Cluj alături de soțul ei, acolo unde ea lucra ca stewardesă.

Cristi Boureanu

Cristian Boureanu, concurentul de la Survivor România 2026, are o viață de telenovelă. S-a născut în Africa și a fost soțul Valentinei Pelinel. Boureanu a avut de-a lungul timpului probleme cu legea. De-a lungul anilor, fostul politician a trăit iubiri pasionale, două căsnicii, o logodnă care nu s-a concretizat și numeroase despărțiri mediatizate.

Gabi Tamaș

Gabriel Tamaș este unul dintre cei mai vizibili și discutați concurenți de la Survivor. După o carieră impresionantă în fotbal și o apariție memorabilă în Asia Express, fostul fundaș revine în atenția publicului într-o ipostază complet diferită. Energia, rezistența și personalitatea lui puternică îl transformă într-unul dintre cei mai interesanți participanți ai sezonului.

Patricia Vizitiu

Show-ul Survivor România 2026 a readus-o în fața publicului pe Patricia Vizitiu, una dintre cele mai cunoscute jucătoare de handbal din România, care face parte din echipa Faimoșilor în show-ul de la Antena 1.

Bianca Stoica

Studentă la Sport, Bianca Stoica este cea mai tânără concurentă de la Survivor România 2026 și vrea să demonstreze că vârsta este doar un număr și că în show-ul de la Antena 1 ambiția, curajul și determinarea pot învinge orice provocare.

Ramona Micu

Ramona Micu are 27 de ani și este Team Leader Customer Care. Ea a lăsat mediul corporate pentru aventura din Republica Dominicană.

Concurenta este absolventă a Universității București, acolo unde a studiat Științele Comunicării. Chiar dacă în momentul în care a plecat la Survivor România 2026 era angajată într-o bancă și se ocupa de departamentul de call center, Ramona Micu nu este străină de lumea showbiz-ului.

Lucian Popa

În vârstă de 43 de ani, Lucian Popa este din Craiova, iar sportul a făcut parte din viața lui încă din copilărie. La vârsta de șase ani, el a primit prima rachetă de tenis de la tatăl său, un moment pe care îl consideră definitoriu pentru parcursul său ulterior.

Aceștia au reușit să ajungă în săptămâna finală: marea finală Survivor România va avea loc pe 7 iunie 2026.

Cine este favorit să câştige Survivor România 2026

Potrivit informațiilor apărut în ultimele zile, Gabi Tamaș și Lucian Popa sunt cei doi finaliști care se vor confrunta în lupta finală. Însă, ultima bătălie nu se va da pe traseu, ci o să fie lăsată în mâna publicului. Concret, marele câștigător o să fie ales exclusiv prin votul publicului. Mai exact, având în vedere că marea finală o să fie în direct, telespectatorii vor putea să voteze prin SMS pentru cel pe care îl vor câștigător.

Survivor 2026Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 1

Cât este premiul cel mare la Survivor România 2026

8 concurenți au intrat în săptămâna finalei, iar începând din această seară și până duminică, 7 iunie, toți cei aflați pe teren vor da totul pentru a pleca acasă cu trofeul și suma de 100.000 de euro.

Câștigătorii Survivor Romania din anii trecuți

2025: Uwe Dai

2024: Zanni (sezonul special All Stars)

2023: Dan Darius Ursa

2022: Alexandru Delea

2021: Edmond „Zanni” Hubert Zannidache

2020: Elena Ionescu

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