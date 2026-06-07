„Am văzut în spaţiul public informaţii referitoare la o eventuală propunere de nominalizare a mea pentru poziţia de ministru în Ministerul Sănătăţii – România din perspectiva unui guvern tehnocrat. Mulţumesc tuturor pentru încredere, dar declin cu respect această eventuală nominalizare. Sunt preşedintele Colegiului Medicilor din România şi sunt o persoană care îşi doreşte să contribuie la dezvoltarea sistemului de sănătate, însă, cel puţin deocamdată, doresc să contribui la aceste schimbări din poziţia actuală, de reprezentant al medicilor din România”, a transmis Cătălina Poiană pe Facebook.

Cătălina Poiană este preşedintele Colegiului Medicilor. Foto: Facebook

Doctorul a precizat că persoana potrivită este una „care a demonstrat calităţi manageriale incontestabile, cu rezultate obţinute, care cunoaşte sistemul de sănătate profund şi poate prezenta un plan cu obiective şi termene concrete şi îşi poate asuma capitolul dedicat sănătăţii din programul de guvernare”.

„Nu caut şi nu am căutat funcţii. Fiecare trebuie să fie responsabil şi să fie convins că, în momentul respectiv, este pregătit, are cunoştinţele şi abilităţile să îşi dedice activitatea şi să îşi asume responsabilitatea aferentă unei poziţii oficiale. Nu este o funcţie de bifat mediatic!”, a conchis Poiană.

Foarte important, însă, potrivit informațiilor Libertatea, nu a existat nicio discuție între premierul desemnat Eugen Tomac și Cătălina Poiană referitoare la acest subiect.

Eugen Tomac, numit în octombrie 2025 consilier prezidențial onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, este varianta de prim-ministru pe care președintele Nicușor Dan a propus-o pe 4 iunie. Din acel moment, Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a prezenta Parlamentului programul de guvernare și lista miniștrilor, ca să ceară votul de încredere. Foarte important, Tomac a explicat când a fost nominalizat premier că va prezenta „un Guvern tehnic, nu unul politic”.

Deocamdată, potrivit informațiilor Libertatea, 5 nume de miniștri sunt confirmate: Luca Niculescu la Externe, Sorin Costreie la Educație, Adrian Papahagi la Cultură, Diana Morar la Muncă și Vladimir Ionaș la Ministerul Dezvoltării.

În privința celorlalte 11 ministere, încă se poartă discuții. Dar, conform surselor Libertatea, variantele Ștefan Busnatu și Cătălin Cîrstoiu, vehiculate în presă pentru Ministerul Sănătății, nu mai sunt de actualitate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE