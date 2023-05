Sunt ani buni de când ți-ai schimbat lookul total, mă refer, evident, la numărul impresionant de kilograme pe care le-ai dat jos… dar acum realizez că nu te-am întrebat niciodată cum te menții.

Sincer, eu nu reușesc niciodată, sunt victima yo-yo. (râde)

Ce s-a schimbat în rutina ta alimentară?

Mănânc foarte, foarte puțin. Iau o farfuriuță de cafea și îmi imaginez că este un platou, în loc de lingură folosesc o linguriță. Nu mai mănânc după ora 17.00, este un fel de fasting pe care îl practic fără

să vreau. Mănânc împreună cu colegii mei și apoi mănânc a doua zi tot împreună cu ei. Mănânc absolut orice, nu pot să beau nimic acidulat, nici măcar un pahar de vin.

Francezii au o vorbă: „Avoir les yeux plus gros que le ventre“, care multora dintre noi ni se potrivește… Obișnuiai să mănânci mai mult decât aveai nevoie? Cum ți-ai învins poftele?

Presupun că da, din moment ce mă făcusem atât de mare și, într-adevăr, ochii sunt mai mari decât burta. Probabil îmi comandam prea mult, nici nu mai țin minte, dar nu cred că m-am îngrășat din soare și aer curat, ceva, ceva am făcut greșit. Nu îmi amintesc nici să mă fi îmbuibat. Poate aveam alt metabolism, care să se fi modificat în timp.

Recomandări DOCUMENT. Cum explică Consiliul Național de Etică verdicul de „neplagiat” în cazul tezei de doctorat a lui Lucian Bode: A citat sursele, dar nu a pus ghilimele

„Mecanic nu pot face excese, pentru că am stomacul foarte mic”

Ce mănânci într-o zi și mai ales cum combini alimentele? Este ceva la care ai renunțat complet? Mai faci din când în când câte un mic exces?

Nu, dar am înțeles că „est modus in rebus“, că există o măsură în toate. Dacă mănânci jumătate de felie de pâine cu unt, poți combina foarte bine grăsimea cu carbohidrații, cu condiția să te oprești acolo. Dacă vrei să mănânci o amandină, orientează-te spre varianta mini și te oprești la una singură. Eu combin orice cu orice pentru că știu că voi mânca două linguri și mă opresc. Cantitatea este secretul. Mecanic nu pot face excese, pentru că am stomacul foarte mic.

Ce ar schimba Teo Trandafir la ea

Citește continuarea pe viva.ro

ARTICOL PRELUAT DE PE SITE-UL VIVA.RO