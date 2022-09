S-a aflat ce obiect surprinzător poartă Bianca Drăgușanu mereu cu ea. Chiar blondina a oferit răspunsul, în urmă cu scurt timp. De altfel, e cunoscut faptul că fosta soție a lui Victor Slav obișnuiește să vorbească deschis cu fanii ei, mai ales pe rețelele de socializare, despre diferite aspecte din viața ei privată.

De curând, Bianca Drăgușanu a acceptat o provocare inedită. Vedeta a trebuit să recunoască ce lucru are în permanență la ea. În timp ce alte vedete nu ar putea sta fără fard, rimel sau blush, se pare că fosta soție a lui Victor Slav e o excepție. Asta pentru că, potrivit spuselor blondinei, se poate dezice oricâd de ele.

Bianca Drăgușanu poartă, în schimb, un obiect surprinzător mereu cu ea. Este vorba despre o… bâtă de baseball. Pe lângă aceasta, celebra blondă are în permanență la îndemână și telefonul și portofelul, loc în care, evident, își ține banii.

Conform declarațiilor Biancăi Drăgușanu, vedeta a primit cadou bâta de baseball, probabil de la o persoană destul de apropiată ei. Dar asta nu e tot! Ceea ce i-a luat cu adevărat prin surprindere pe fanii blondinei a fost modul în care aceasta a spus că utilizează obiectul.

Bianca Drăgușanu a subliniat faptul că e o fire mai sportivă, de felul ei. Mai în glumă, mai în serios, aceasta a dezvăluit și modul în care folosește bâta de baseball primită în dar.

„Evident că telefonul. Evident că portofelul cu bani și bâta de baseball. Mie îmi place să joc baseball chiar și cu muștele. Mă simt așa… la deratizare. Eu sunt mai sportivă de fel și am o bâtă de baseball roșie, pe care am primit-o (cadou – n.r.).

În ultima perioadă, cam pe unde mă duc, o iau cu mine. Mă ajută mult, poate șchiopătez și mă sprijin în ea. Văd un șoarece și trebuie să îl alung. În loc de paletă de muște, folosesc bâta”, a spus Bianca Drăgușanu, într-o intervenție pentru WowBiz.ro.

Bianca Drăgușanu mai are și altă mare pasiune în afară de operațiile estetice. Vedeta este pasionată de peruci, iar în ultimii ani a preferat să își facă apariția purtând extensii. Recent, frumoasa blondină le-a spus fanilor din mediul online motivul pentru care poartă peruci de trei ani. Pe lângă faptul că acestea o ajută să își schimbe înfățișarea ori de câte ori dorește, Bianca a declarat că extensiile i-au ajutat părul natural să devină mai sănătos. Unul dintre cele mai mari avantaje al perucilor este că nu mai este necesară coafarea părului natural.

Apropo de lucrurile care mi-au făcut foarte bine în timp, un an de zile. Unul dintre ele este faptul că am purtat peruci și am ajutat părul să crească fără ca să trebuiască să-l vopsesc sau să-l coafez foarte des. Faptul că ultimii 3 ani din viața mea n-am mai vopsit părul absolut deloc și l-am coafat foarte rar, m-au ajutat să am un păr superb. În momentul ăsta port o tresă care se agață, se pune foarte ușor cu ajutorul unui cleștișor, deloc incomodă. Arată foarte frumos

Bianca Drăgușanu