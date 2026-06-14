Antonia, mândră de mama sa. Denise Iacobescu a absolvit Facultatea de Psihologie la aproape 60 de ani

Moment important în familia Antoniei. Mama artistei, Denise Iacobescu, a absolvit Facultatea de Psihologie din cadrul Universității Hyperion din București, iar cântăreața i-a fost alături la festivitatea de absolvire. Artista a ținut să marcheze public reușita mamei sale printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

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Denise Iacobescu a încheiat o nouă etapă academică

Denise Iacobescu a participat recent la festivitatea de absolvire a Facultății de Psihologie din cadrul Universității Hyperion din București. Emoționată și vizibil încântată de rezultatul muncii depuse în ultimii ani, mama Antoniei a sărbătorit acest moment alături de colegii săi și de persoanele apropiate.

Absolvirea marchează finalul unei perioade importante de pregătire și dezvoltare profesională, într-un domeniu diferit de cele în care a activat până acum.

Antonia, alături de mama sa la un moment special

Antonia nu a lipsit de la acest eveniment și a ales să își exprime public aprecierea pentru reușita mamei sale. Artista a distribuit imagini de la festivitate și i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. „Felicitări, mami. Te iubesc. Sunt mândră de tine”, a scris artista la secțiunea Insta Story.

De-a lungul timpului, cântăreața a vorbit în repetate rânduri despre relația apropiată pe care o are cu Denise Iacobescu și despre sprijinul reciproc pe care și-l oferă în toate proiectele importante.

Un parcurs profesional construit în mai multe domenii

După revenirea în România din Statele Unite ale Americii, în anul 2007, Denise Iacobescu a trecut prin mai multe etape profesionale. De-a lungul anilor, a ocupat diverse poziții și a ales să exploreze domenii diferite, adaptându-se constant noilor provocări.

Ulterior, a decis să investească în educație și să urmeze studii universitare în domeniul psihologiei, alegere care a culminat acum cu absolvirea facultății.

Activitatea profesională a lui Denise Iacobescu nu s-a limitat la un singur domeniu. De-a lungul timpului, aceasta a fost implicată în antreprenoriat, activități comerciale și în industria cosmetică.

În paralel, și-a dezvoltat și pasiunile creative. Este cunoscută pentru interesul său pentru pictură și pentru realizarea obiectelor hand-made. La un moment dat, a lansat chiar și o mică afacere bazată pe brățări confecționate manual.

În prezent, Denise Iacobescu este activă și pe rețelele de socializare, unde a reușit să își construiască o comunitate numeroasă de urmăritori. Prin intermediul postărilor sale, împărtășește experiențe personale, activități de zi cu zi și aspecte legate de stilul său de viață.

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