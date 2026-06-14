În video de mai jos, distribuit pe X de televiziunea locală, bucuria fanilor la momentul egalării este de nedescris. Fundașul Livano Comenencia, de la FC Zurich, care a marcat, a oferit declarații pentru Voetbal International. „A fost incredibil, desigur”, a bâlbâit tânărul. „Am atâtea sentimente… Toată lumea alerga spre mine și eu nu știam ce se întâmplă, haha. Dar eram în poziția corectă și atunci trebuie doar să șutez. Am șutat foarte bine.”

Bineînțeles, Comenencia a considerat enervant faptul că s-a dovedit a fi doar un gol de consolare. „Nu e plăcut să pierzi la o diferență atât de mare, dar am jucat foarte bine în prima repriză”, a spus fotbalistul. „Dacă vom continua așa, vom avea un turneu foarte bun. Încrederea rămâne, sută la sută.”

Selecționata condusă de Julian Nagelsmann a depășit rapid șocul primirii golului și a surclasat-o până la urmă pe Curacao, controlând autoritar partida. Nmecha a deschis rapid scorul (min. 6), însă outsiderii au restabilit egalitatea în minutul 21 prin Comenencia, care a semnat premiera istorică pentru țara sa.

Nemții nu au cedat inițiativa: Schlotterbeck a punctat pentru 2-1 (min. 38), iar Havertz a transformat o lovitură de pedeapsă în prelungirile primei reprize. Partea a doua a fost o simplă formalitate. Golurile reușite de Musiala, Brown, Undav și din nou Havertz (cu un lob spectaculos) au consfințit un succes usturător, scor 7-1, demonstrând forța ofensivă formidabilă a europenilor.

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