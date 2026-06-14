Credeți că un Guvern condus de Adrian Veștea are șanse să primească votul de învestitură în Parlament? ✓ DA 21% (841 voturi) ✓ NU 79% (3.218 voturi)

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Prezent duminică seară în studioul Antena 3 CNN, Adrian Veștea a oferit primele reacții la decizia Uniunii Salvați România și a detaliat planul său de acțiune pentru zilele următoare, promițând scoaterea rapidă a țării din perioada de interimat.

Adrian Veștea, apel pentru USR pentru răzgândire

USR este prima forță politică din Parlament care s-a poziționat clar împotriva învestirii unui cabinet condus de fostul ministru al Dezvoltării. În replică, Adrian Veștea a făcut un apel la maturitate politică, sperând la o răzgândire a parlamentarilor din opoziție în ceasul al 12-lea.

„Cred că vor exista momente de realism. Să nu zică de faptul că au ceva cu Veștea. Să dea dovadă de responsabilitate”, a declarat premierul desemnat, adăugând că noul Guvern are datoria de a da tuturor cetățenilor o speranța „bazată pe predictibilitate”

„Cred că ar trebui să privim lucrurile în realitate și să venim cu soluții”, a mai adăugat Veștea.

Veștea e convins că va face rost de toate voturile necesare

Deși se confruntă cu un val de respingeri, inclusiv din partea conducerii PNL – liderul Ilie Bolojan calificând numirea de la Cotroceni drept „un act ostil” făcut fără consultarea partidului –, Adrian Veștea susține că deține calcule matematice care îi garantează succesul în Parlament.

Întrebat pe ce se bazează când afirmă că are o majoritate (minimum 233 de voturi), premierul desemnat a dezvăluit că s-a consultat strict cu doi actori politici cheie ai momentului: Nicușor Dan, care a orchestrat direct nominalizarea sa și Eugen Tomac.

„Există o astfel de evaluare a voturilor, am avut această discuție cu doi oameni (…) mă refer la președintele României și la Eugen Tomac”, a precizat liberalul, lăsând să se înțeleagă că voturile care inițial trebuiau să meargă către cabinetul Tomac ar fi fost deja securizate pentru el.

Premierul desemnat vrea să aibă rapid un nou Guvern

Deși legea îi permite premierului desemnat să folosească un termen de 10 zile pentru a-și forma echipa guvernamentală și a redacta programul de guvernare, Adrian Veștea a anunțat o procedură în regim de urgență.

Conștient de presiunea publică și economică, fostul primar a asigurat că nu are de gând să prelungească starea de incertitudine:

„Toți ne-am săturat de această perioadă de interimat. Nu pierd timpul”, a avertizat el.

În ceea ce privește numele viitorilor miniștri, lucrurile ar putea fi decise în următoarele 24 de ore, odată cu tranșarea situației interne din Partidul Național Liberal, partid care în prezent se află într-o situație paradoxală față de propriul reprezentant.

„În privința miniștrilor, vor fi discuții în acest sens. Nu va dura foarte mult timp. Mâine (n.red. – luni), după ce vom finaliza discuțiile în interiorul PNL, vom lua o decizie”, a concluzionat Adrian Veștea.