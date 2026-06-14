Cât a costat rochia purtată de Simona Halep la petrecerea de retragere. Loredana Groza i-a cântat toată seara

Simona Halep a disputat ultimul său meci oficial în cadrul unei ediții speciale a Sports Festival, organizată la Cluj-Napoca. Evenimentul a reunit nume importante din sportul românesc și internațional, iar fosta lideră mondială a transmis un mesaj emoționant celor care i-au fost alături de-a lungul carierei. După meciul de retragere, sportiva a participat la o petrecere dedicată acestui moment important.

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Simona Halep s-a retras oficial din tenis

Sâmbătă seară, la BT Arena din Cluj-Napoca, Simona Halep a disputat ultimul său meci oficial în fața publicului. Evenimentul a avut loc în cadrul celei de-a șaptea ediții a Sports Festival și a adunat în tribune numeroase personalități din lumea sportului.

Printre cei prezenți s-au numărat Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi, Ilie Năstase și Virginia Ruzici. De asemenea, la eveniment au participat și foștii antrenori ai Simonei, Darren Cahill și Daniel Dobre, arbitrul Kader Nuni, dar și jucătorii Elina Svitolina și Gael Monfils.

Discursul emoționant al Simonei Halep

La finalul serii, Simona Halep a transmis un mesaj de mulțumire celor care au susținut-o pe parcursul carierei.

„A venit momentul să-mi iau rămas bun. Știu că poate o să fie ultima dată oficial când vorbesc ca sportivă, fostă sportivă. Dar astăzi o să vorbesc despre mine și despre voi, care m-ați susținut atât la bine, cât și la rău. Atunci când mi-a fost foarte greu în carieră, voi mi-ați fost alături și mi-ați oferit sprijinul de care aveam nevoie. Nu v-ați îndoit de mine, ceea ce a însemnat enorm și mi-a dat încredere să lucrez și să merg mai departe.

Vă mulțumesc din suflet pentru acest lucru. Dumneavoastră și celor care sunt la televizor, pentru că sunt multe inimi și acolo, care bat alături de noi în seara aceasta. Toți cei care sunt prezenți aici în sală, care au fost prezenți în viața mea, m-au ajutat la fiecare pas să ajung în vârful piramidei și, fără acești oameni, poate că ar fi fost mai greu, poate nu aș fi reușit.

Toți au contat foarte mult și au pus câte o cărămidă la această casă, cum îmi place mie să spun, care a fost cariera mea. Vă mulțumesc mult de tot pentru asta”, a spus Simona în discursul de final.

BT Arena, transformată într-un spațiu dedicat carierei campioanei

Pentru această ocazie, terenul de joc de la BT Arena a fost personalizat în mod simbolic. Suprafața a fost împărțită în două culori reprezentative pentru cele mai importante titluri ale Simonei Halep: verde pentru trofeul de la Wimbledon și portocaliu pentru triumful de la Roland Garros.

În incinta arenei au fost expuse și trofeele câștigate de sportivă de-a lungul carierei, oferind spectatorilor ocazia să revadă cele mai importante momente din parcursul său sportiv.

Meciuri demonstrative și invitați speciali

Gala de retragere a inclus mai multe meciuri demonstrative de simplu și dublu. Pe teren au evoluat Simona Halep, Andrei Pavel, Elina Svitolina și Gael Monfils.

Evenimentul a combinat momentele spectaculoase cu cele emoționante, iar publicul a avut parte atât de schimburi spectaculoase, cât și de faze amuzante. Un moment aparte al serii a fost oferit de Loredana Groza, care a interpretat piesa „The Winner Takes It All”, dedicată campioanei.

Apariție elegantă la petrecerea de după retragere

După încheierea evenimentului de la BT Arena, Simona Halep a participat la petrecerea organizată cu ocazia retragerii sale din tenis. Fosta lideră mondială a ales pentru această ocazie o rochie lungă, din satin crem, care a atras atenția celor prezenți. Ținuta a fost completată de un machiaj discret și de o coafură cu bucle lejere.

Rochia purtată de Simona Halep este modelul Galvan London Pandora și are un preț de aproximativ 1.500 de euro. Imaginile publicate pe rețelele de socializare au fost apreciate de fani, care au continuat să îi transmită mesaje de susținere și după încheierea carierei sportive.

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