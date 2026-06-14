Invitat în direct la România TV, Băsescu a demontat strategia partidelor din ultimele 30 de zile de negocieri, acuzându-le de „linii roșii” absurde și egoism politic, dar a catalogat decizia finală de numire a lui Veștea drept „absolut constituțională”.

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Greșeala cu premierul independent: „Au mințit românii”

Traian Băsescu a explicat că procesul de desemnare a fost unul sinuos și că prima tentativă a președintelui, aceea de a propune un premier independent, a fost o eroare tactică, anticipată de altfel în analizele sale publice.

„Realitatea este că domnul președinte a făcut o apreciere greșită cu desemnarea unui așa-zis independent. Încercarea de a veni cu premieri surogat nu va face ca România să aibă un guvern. Sigur, poți să susții că e bine când ești plătit să o faci (…) dar au mințit românii”, a declarat fostul șef al statului.

Potrivit acestuia, blocajul a fost întreținut de partidele care au refuzat să își asume o nominalizare clară în timpul rundelor oficiale și neoficiale de consultări.

Atac la adresa liderilor politici: „V-ați bătut joc!”

Iritat de reacțiile de nemulțumire apărute în spațiul public din partea unor lideri politici, Traian Băsescu i-a dat dreptate lui Nicușor Dan privind constituționalitatea desemnării. Responsabilitatea exclusivă a nominalizării îi aparținea președintelui, în condițiile în care partidele au venit cu mâna goală la Cotroceni, potrivit lui Băsescu.

„Așa că toate discuțiile de ce, că de ce nu m-a întrebat… păi v-ați bătut joc în timpul consultărilor: niciunul n-a nominalizat un candidat la funcția de premier. Iar când o face președintele, nu vă mai place. Nu este responsabilitatea nici a lui Bolojan, nici a lui Grindeanu, nici a înțeleptului Kelemen Hunor. Este responsabilitatea președintelui să desemneze un premier.

Partidele au avut un comportament inconștient și antinațional, v-o spun fără reținere. Nu le pasă că țara nu are guvern și intră în riscuri foarte mari, ci le pasă de interesele lor: câți bani dau la administrațiile locale, la clientela politică. Pur și simplu disprețuiesc interesul României”, a declarat Băsescu.

Despre Adrian Veștea, Traian Băsescu a fost succint: „Mărturisesc, nu-l cunosc. Este prim-vicepreședinte al PNL și văd că are un CV care arată că are multă experiență în administrație.”

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat în această dimineață că premierul desemnat Eugen Tomac şi-a depus mandatul, în locul său desemnându-l pe Adrian Veştea. Veştea a precizat că îşi asumă această responsabilitate într-un moment de criză politică, subliniind că îşi doreşte un guvern politic, care să îşi asume reforme reale.