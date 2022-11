– Bănuiesc că nu mă înșel, cred că pasiunea pentru călătorii v-a unit foarte mult. Care e prima călătorie pe care ați făcut-o împreună și cum a fost, care sunt amintirile cele mai dragi pe care le aveți?

D: Într-adevăr, amândoi suntem pasionați de asta, cred că prima noastră călătorie împreună a fost în Deltă. El tocmai ce-și făcuse barca și era foarte entuziasmat de asta. Țin minte că ne-am plimbat în Deltă, la un moment dat am rămas fără combustibil (râde) și am plutit așa până a venit cineva să ne salveze. Ne place Delta amândurora, iar eu de curând am devenit pasionată de pescuit și am început să-i pun stăpânire și pe barcă, și pe sculele de pescuit. (râde) Mi-am luat și eu permisul de barcă de curând.

C: Ăsta chiar a fost un lucru la care nu m-așteptam! Într-o zi îmi spune: „Vin și eu cu tine la pește!“. Zic: „Ai înnebunit, cum să vii cu mine la pește?! Ce să faci acolo?“. Și ce să vezi, i-a intrat pescuitul în sânge în secunda doi, stă șapte ore cu bățu-n mână, prinde pește. Acum, dacă are și permis… Fiți atenți, pescarilor, că mai apare o pescăriță!

Ce spun Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu despre căsătorie

– Am văzut că plecați destul de des, fie în țară, fie în străinătate, că vă bucurați în cel mai pur mod de locurile pe care le vizitați și nu ați afișat deloc pe social media opulență sau hoteluri exclusiviste… Mai bine ne detaliați voi… Cum sunt călătoriile voastre, ce vă place să faceți, în ce măsură v-ați influențat unul pe altul la acest capitol?

C: Așa cum a spus și ea, adevărul este că venim din două lumi diferite: ea e genul rucsac, eu sunt genul troller. Și atât de mult a glumit pe seama mea legat de asta… Mi-a zis: „Dacă în America Express aveam troller în loc de rucsac, cum făceai?!“. Uite, mergeam pe pietre cu troller-ul. (râde) Eu iubesc confortul mult mai mult decât ea. Așa că acum am hotărât să mergem pe calea de mijloc: plecăm din hotelul de patru stele, dar nu stăm în bungalou. Închiriem un apartament decent, de exemplu. Iar Doina, la rândul ei, a avut deschiderea să încerce locurile în care vreau eu să mergem. Pentru că propunerile ei sunt, de multe ori, de-a dreptul nebunești pentru mine. De exemplu, vrea să mergem foarte mult pe jos sau să facem autostopul. (râde)

– Cum vă petreceți timpul liber? Preferați momentele în doi sau ieșirile cu prieteni, amici?

C: Pare ciudat, dar timpul nostru liber e foarte puțin, de fapt. Eu filmez „Chefi la cuțite“, Doina are turnee cu spectacolele ei… Ce să facem dacă este o actriță superbă, trebuie s-aducă cineva banii-n casă!

D: Atunci când avem acest timp liber, îl petrecem de multe ori la Cătălin la restaurant, unde se adună mulți prieteni. Și, dintr-o simplă cină, ajungem să petrecem până-n zori. Deci ne place compania prietenilor, dar avem și momentele noastre în doi.

Cum percep diferența de vârstă, de 18 ani, dintre ei

– Un subiect delicat pentru unii, insignifiant pentru alții, în România încă se vorbește despre diferența de vârstă într-un cuplu. Voi v-ați confruntat cu astfel de prejudecăți, până acum?

D: Da, există această prejudecată. Dar ne-am întâlnit și ne-am plăcut, iar pentru noi a fost de-ajuns. Nu se simte diferența de vârstă, dacă mă întrebi pe mine.

C: Între noi este o diferență de 18 ani. Am așteptat-o mult… Ce să fac, dacă s-a născut mai greu?! (râde) Eu nu mă simt bătrân. O să vedeți voi la TV ce-a putut să facă un „bătrânel“ de 51 de ani.

– Ce înseamnă căsătoria pentru voi? Sunteți genul de persoane care cred că nu un act leagă doi oameni sau genul care-și doresc să fac acest pas, să spună DA în fața ofițerului Stării Civile?

C: Până-n momentul de față, n-am cerut-o de nevastă, nu m-a cerut de soț și nu cred că un act, o hârtie semnată ar întări ceva ce e deja consolidat. Nu cred că Doina e genul care ar începe să bată din picior că vrea să se mărite.

D: Da, nu ne-am gândit până acum la căsătorie. Momentan, ne bucurăm foarte mult unul de celălalt și nu mi se pare că acest pas e definitoriu.

Ce planuri au de Sărbători

– Nu mai e foarte mult până la finalul anului… Pentru că am vorbit mai devreme despre călătorii, v-ați planificat ceva pentru perioada sărbătorilor?

D: Revelionul am vrea să-l facem undeva în Maramureș, pentru că am fost vara asta acolo și ne-a plăcut foarte mult. Asta este propunerea lui Cătălin. Eu, de obicei, petrec Revelionul undeva la cald, nu-mi place absolut deloc frigul. Iar acum uite că voi merge în mijlocul frigului, va fi foarte interesant pentru mine, dar am zis „hai să facem și-asta!“. Și după Revelion ne gândeam să mergem undeva în Asia, nu ne-am hotărât încă unde, dar acolo va fi cald, așa că le-mpăcăm pe-amândouă.

