– Ai făcut teatru, dar în timp ai ajuns să faci și televiziune. În ce postură te-ai simțit cel mai bine?

– Am terminat Facultatea de Arte la secția Actorie. Mă simt bine în toate cele trei posturi, teatru, film și TV, dar cea mai mare dragoste este, într-adevăr, televiziunea! Clar că cel mai frumos moment din viața mea a fost când am aflat că Ema este sănătoasă și se reface! Cel mai trist moment din viața mea a fost când am pierdut pe cineva foarte drag.

Cristina Cioran, despre experiența nașterii premature

– Ca actriță te știm, dar mi-ar plăcea să te cunoaștem și din altă perspectivă, deci… ce fel de copil ai fost? Ai avut/ai frați sau surori? Cum te înțelegeai cu ei?

– Am fost un copil super neascultător și obraznic, fiind cea mică (mai am o soră mai mare cu doi ani) eram cea răzgâiată. Îmi aduc aminte că făceam destul de multe tâmpenii și mamei îi era foarte greu să mă gestioneze. Aș vrea ca Ema mea să nu fie cum eram eu în copilărie. Frații apropiați de vârstă nu prea se înțeleg între ei, nu am făcut nici noi excepție. Abia când am crescut am început să fim foarte apropiate.

– Dezvoltă puțin capitolul năzbâtii, dacă tot spuneai că ai fost un copil neascultător!

– Am făcut multe năzbâtii și multe tâmpenii, multe încercări de tot felul. Repet… nu am fost un copil cuminte! Dulapuri răsturnate, opăreli, mici incendii, inundații. Îmi aduc aminte că aveam vreo 4 ani și m-am smucit din mâna mamei, care îmi spunea să stau că mă calcă mașina… Eu am traversat printre mașini și i-am zis: „Vezi că nu m-a călcat?“. Groaznic!

– Acum ești, la rândul tău, mamă, și adorabila Ema face curând un an și 5 luni… Ai născut însă prematur și nu ți-a fost ușor. Ce le sfătuiești pe femeile care trec prin experiența aceasta?

– Am născut prea devreme… Nu mi-a fost ușor, dar mai greu i-a fost Emei, care s-a luptat cu adevărat. Eu doar am fost acolo din când în când… Nu suficient, din păcate. Sfaturi nu știu să dau, pot spune doar că este necesar să știi cam ce se poate întâmpla, ca să recunoști semnele, care pot fi diferite de la femeie la femeie. Eu nu m-am gândit că se poate întâmpla să nasc prematur și, de aceea, nu prea m-am interesat. A fost o greșeală.

Ce m-a ajutat cel mai mult, după echipa de medici și personalul medical de la Spitalul Universitar, au fost mesajele oamenilor și ale celor care au fost și ei născuți prematur. Acestea mi-au dat curaj și m-au făcut să mă ridic din pat și să încep să văd lucrurile altfel. La rândul meu, am încercat să încurajez alte femei, care au trecut sau trec prin așa o experiență.

Cum se simte acum fetița ei, după problemele de sănătate

– Cum este acum fetița ta?

– Fetița mea e foarte bine acum, liniștită, sănătoasă, perfectă! Mi se pare că este cel mai frumos și pur suflet din viața mea și îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dăruit-o. Chiar dacă am trecut prin momente grele, știu că acestea au fost ca să apreciez cu adevărat această minune de fetiță!

– Pentru că 2022 se încheie curând, mi-ar păcea să ne spui ce faci de Sărbători. Ai vreun plan?

– De Sărbători? Sărbătorim. Nu am niciun plan acum, dar urmează să fac. Ne dorim mult să plecăm din țară. Să vedem…

