Concret, deși oamenii au primit numeroase promisiuni, singurul ajutor este plata chiriei de către Primăria Capitalei, dar asta pentru o perioadă limitată. „Nimeni nu ne ajută. Au grijă de ei și noi venim ca proștii pe aici. Venim, ne uităm, plecăm… Ce să facem? Stăm cu chirie, deocamdată ne plătește primăria pe o perioada un an de zile și după aceea să vedem…”, a povestit un pensionar pentru Libertatea.

El a acuzat că autoritățile nu fac nimic ca să îi ajute și că situația s-a complicat de când a fost ales Ciprian Ciucu primar general, adică din decembrie 2025. „Domnul viceprimar (n.red. Stelian Bujduveanu) luase taurul de coarne să ne ajute, dar acum dacă s-a ales primar general (n.red. Ciprian Ciucu), nu i-au mai dat voie să spună… Ne-a promis că ne face, că ne consolidează ruptură aia de bloc, că ne da voie să intrăm și noi în apartamente, să ne luăm acte… Nu am luat nimic de acolo. Am plecat cu ce e pe noi. Hainele astea sunt luate de la ajutoare. Acum expiră ITP-ul la mășină, trebuie cartea mașinii, care este în bloc… Să mă duc la RAR, costă 300 de lei. Nu ne-a ajutat nimeni”, a completat bătrânul, care locuia în acel bloc de când s-a construit, adică de acum 45 de ani.

Daniel Neagu, tatăl unui copil rănit în explozia blocului din Rahova de acum 6 luni, s-a declarat și el revoltat: „Am fost cu fata la recuperare. Suntem focusați pe copil. Dar au fost vecinii să discute și nu se face nimic. Venim, vorbim, plecăm și nu se întâmplă nimic”.

Au trecut 6 luni de la explozia blocului din Rahova și tot nu s-a decis dacă va fi demolat sau nu

Reamintim că o explozie puternică, cauzată de o acumulare mare de gaze, a zguduit pe 17 octombrie 2025, la ora 9.10, un bloc din cartierul Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația, produsă la etajele 5 și 6 ale clădirii cu opt etaje, a dus la moartea a 3 oameni, iar alți 15 au ajuns la spital.

Blocul din Rahova, la câteva ore după explozie. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea
Raportul Inspectoratului de Stat în Construcții, dat publicității o zi mai târziu, a relevat următoarele:

  • blocul, aflat la adresa Strada Vicina nr. 1, Bloc 32, Scara 2, Sector 5, a fost dat în folosință în 1981.
  • structura de rezistență este formată integral din pereți de beton armat prefabricați, realizați din panouri mari, cu rosturi monolitizate. Plafonul (planșeele) este din beton armat prefabricat.
  • blocul a suferit avarii grave la componentele structurale și nestructurale.
  • pereții exteriori de la etajele 5 și 6 au fost aruncați de suflul exploziei.
  • pereții interiori de la etajele 5 și 6 sunt parțial prăbușiți sau puternic deformați.
  • pereții interiori și exteriori de la etajul 4 sunt deplanați și deplasați.
  • planșeele de deasupra etajelor 4, 5 și 6 sunt prăbușite sau parțial prăbușite.
  • sunt panouri prefabricate de beton dislocate care au rămas agățate de structură, într-un echilibru precar și incert.
  • blocul nu mai poate fi locuit, deoarece există risc de prăbușire.
  • consolidarea nu se justifică din punctul de vedere al costurilor.
  • Inspectoratul de Stat în Construcții recomandă demolarea blocului.

Autoritățile nu mai comunică aproape deloc de jumătate de an

Pe 29 octombrie 2025, polițiștii au făcut 8 percheziții, una dintre ele fiind la sediul central Distrigaz, de unde au fost ridicate mai multe documente și unități de stocare. Dar de atunci nu s-a mai întâmplat nimic.

Mai mult, autoritățile au început să comunice tot mai puțin, iar blocul a rămas în picioare, deși este un pericol public. În plus, cu toate că zona este păzită și împrejmuită, oamenii afirmă că hoții pătrund în apartamente și fură, în timp ce proprietarii nu pot intra ca să își ia lucrurile.

Abia pe 26 martie, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a spus că au fost două licitaţii pentru punerea blocului în siguranţă, dar nu a venit nicio firmă. El a adăugat că în aceste condiții trebuie analizat dacă, în loc de consolidare, trebuie direct demolare şi apoi reconstrucţie. 

„Este vorba de acte, eu îi înţeleg foarte bine pe oameni, adică nu sunt nişte mofturi. De aceea şi costul pe care îl suportăm este semnificativ, tocmai ca să venim în întâmpinarea lor. Dar eficient ar fi, nu ştiu, să scoată alte acte şi să mergem mai departe, pentru că, până la urmă, ceea ce cred că îşi doreşte fiecare este să beneficieze de reconstrucţia blocului”, a mai afirmat Ciucu. 

Nerasist 17.04.2026, 20:12

Asigurare nema, vinovați nema. Eu nu vreau sa plătesc că nu am de ce.

