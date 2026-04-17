Astfel, TVR 1 lucrează la un tronson orar dedicat dezbaterilor cu câte doi prezentatori. Emisiunile sunt planificate să fie în grilă de marţi până joi, între orele 20.00 şi 21.00.

Cuplurile de prezentatori cu care urmează să se ajungă la o înțelegere sunt:

Dragoş Pătraru – Valeriu Nicolae. Dacă se concretizează, va fi a doua emisiune cu Pătraru în grila TVR 1

Vlad Craioveanu – Dragoş Muşat (Tetelu). Craioveanu realizează acum matinalul Digi FM alături de Oana Zamfir. Dragoş Muşat este cunoscut şi ca Tetelu, pseudonim sub care semna în Academia Caţavencu. A fost în grupul care realiza Serviciul Român de Comedie, coordonat de Toni Grecu de la Divertis şi a fost unul dintre cei care au fondat HappyFish (platformă online)

Monica Ghiurco şi Dana Chera. Dana Chera (fostă Grecu) s-a remarcat la Antena 3, în urmă cu câţiva ani. În prezent, se ocupă de emisiunea „Vezi ce crezi”, de la Metropola TV, televiziune deţinută de Consiliul local Voluntari al lui Florentin Pandele. Monica Ghiurco este realizatoare la TVR şi membru în Consiliul de Administraţie din partea AUR.

De asemenea, emisiunea „Starea Nației” a lui Dragoș Pătraru este foarte probabil să fie mutată de la ora 20:00, la ora 21:00. „Starea Nației” a început să fie redifuzată la TVR din 19 martie, după 8 ani de absență, în fiecare joi, de la ora 20:00. Iar emisiunea a ridicat audiența postului public în intervalul ei de difuzare. De exemplu, la ediţia din 9 aprilie, media de audienţă a fost, la nivelul întregii ţări, de 125.000 de români, adică de aproape trei ori mai mulţi decât cei care se uitau la Telejurnalul de la ora 19.00. După emisiunea lui Pătraru, audienţa TVR 1 a scăzut la 31.000 de români.

Practic, Pătraru a revenit cu emisiunea care a înregistrat performanțe de audiență la TVR în perioadele în care a mai fost prezentă, adică în 2014-2016 și 2017-2018. „Această colaborare implică zero costuri din partea TVR, echipa „Starea Nației” urmând să pună la dispoziția Televiziunii Române, cu titlu gratuit, în fiecare săptămână, câte o ediție a emisiunii. Producția va fi disponibilă la TVR exclusiv on air. Televiziunea Română are ca obiectiv promovarea conținutului relevant în grila postului TVR 1, după Telejurnalul orei 19.00, într-o producție bine documentată, menită să îi ajute pe oameni să ia decizii în cunoștință de cauză, sancționând abuzul de putere și derapajele de la democrație”, a anunțat TVR pe 12 martie.

Reamintim că, după închiderea TVR Folclor, televiziunea de stat condusă din noiembrie 2025 de Adriana Săftoiu are 13 posturi: TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR INFO, TVR Cultural, TVR Internaţional, TVR Moldova, TVR Craiova, TVR Iași, TVR Timișoara, TVR Cluj, TVR Tg. Mureș și TVR Sport.

Închiderea TVR Folclor de la 1 aprilie a urmărit reducerea costurilor, așa cum a cerut premierul Ilie Bolojan în privința instituțiilor de stat.

