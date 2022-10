Am văzut că ai fost fost plecată în câteva vacanțe. Spune-mi cum te-ai distrat!

Ca-n vacanță. Relaxant, cu soare mult, cu momente în care am încercat să-mi încarc bateriile, am făcut și conținut pentru on-line, am citit ceva, am mâncat ce mi-a poftit creierul. Deci, m-am relaxat, m-am simțit bine, m-am distrat.

Dacă tot am ajuns la mâncare, ții o dietă anume?

Nu, nu țin o dietă. Nu știu dacă am ținut, în viața mea, o dietă dată de un nutriționist sau așa. Eu am același stil de viață, același regim echilibrat de mai bine de 10 ani de zile deja, și ăsta este secretul. Adică pentru mine, cum să zic eu, și cred că pentru oricine, e mai greu să ții o dietă drastică o lună, două, trei, după care te gândești: „OK, acum mă las de dietă și ce fac? Mă apuc și mănânc tot ce îmi convine? Mamă, una, două pun la loc kilogramele pe care le-am slăbit!“.

Deci corpul nu face față cu bine la toate transformările astea. Tocmai de aceea, am promovat un stil de viață echilibrat și mi se pare foarte important să încerci să mănânci cât se poate de sănătos, să faci un pic de sport, dar să-ți permiți, când vrei să trișezi, să mănânci dulce, să mănânci fast-food, nu contează, absolut tot ce poftești tu.

La ce poftește Ilinca, de obicei, la un cheat day?

Paste, desert ce conține ciocolată, multe fructe. Ce îmi mai place? Stai să mă gândesc ce e nesănătos! Semințe, îmi place să mănânc semințe, să ronțăi semințe. Aș mânca, uneori, cantități extrem de mari de fructe. Ce să vezi? Nici astea nu sunt bune în cantități mari, deoarece conțin fructoză. Cam astea sunt, puține, pot fi numărate pe degete.

Din câte am văzut, ești prietenă cu băiețelul tău. Este ceva ce te îngrijorează la societatea în care îți crești copilul, de care te temi în raport cu creșterea copilului tău?

Eu cred că societatea e așa cum ne-am făcut-o. La vremea lor, va fi așa cum și-o vor face. E clar că e periculoasă, la fel de bine cum poate să fie frumoasă, însă depinde de fiecare în parte. Nu sunt genul de om sau de mamă care să-și crească copilul sau să vrea, la propriu, să trăiască într-o bulă, ci vreau să fim conștienți de pericolele care ne pasc la tot pasul, de greșelile pe care putem să le facem, repet, de acțiuni care vor avea repercusiuni.

Atât mi-aș dori, nu neapărat să-l protejez de lucrurile astea, pentru că nu am cum, sunt lucruri pe care le putem controla în viață și lucruri pe care nu le putem controla și, din păcate, și Urania Cremene spune asta – ne focusăm prea mult pe lucrurile pe care nu le putem controla, când ar fi mult mai prielnic să ne concentrăm pe cele pe care le putem controla, astfel încât să și putem schimba ceva. Și, atunci, n-o să pot și nici n-o să vreau să-i controlez viața.

Eu vreau să cresc un bărbat frumos, echilibrat, sigur pe el, cu aspirații și cu dorințe înalte, cu țeluri foarte bine definite, cu multă iubire în suflet, cu empatie, cu toleranță. Aș vrea, poate, să fie tot ce n-am fost nici eu când am fost tânără, pentru că n-am știut. Dacă el va fi așa, sunt convinsă că orice provocare îi va veni în viață, orice primejdie, orice pericol, va putea să le depășească cu brio. Despre asta e vorba, despre bazele cu care el crește și pe care eu încerc să i le ofer, astfel încât, indiferent cu ce o să se confrunte în viață, să reușească să treacă peste.

