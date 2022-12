A existat sau există în viața ta vreun bărbat care te-a făcut să te imaginezi în postura de mamă și soție? Ai fost cerută în căsătorie până acum?

Am vorbit despre căsătorie în relaţiile mele, despre ideea de a fi mamă. Nu am încă un copil şi nu sunt căsătorită. Scopul vieţii mele nu este să mă căsătoresc. Mi-ar plăcea, în schimb, la un moment dat, să am acest partener al meu, omul acela alături de care să îmi doresc să văd răsăritul soarelui, cum spunea tata. Vedem apoi cu actele. Esenţa este cuplul. Copilul apare dacă există cuplul. Un copil are nevoie de energie dublă, şi masculină, şi feminină, şi de un cuplu sudat care să vadă lucrurile în armonie şi care să-i ofere educaţie.

Denise Rifai, detalii neștiute din viața ei amoroasă

Ai spus nu o dată că îți dorești copii. Care sunt condițiile în care te-ai decide să devii mamă? Ești genul care ar accepta asta doar având un bărbat alături sau ți-ai asuma fără probleme rolul de mamă singură?

Nu înţeleg femeile care fac un copil ca să ţină legat de ele un bărbat şi nici pe cele care îşi manipulează bărbaţii prin copii. Încarcă acei copii într-un mod incorect, injust, le strică viaţa, copilăria, îi marchează, le creează traume. Nu îi înţeleg nici pe acei bărbaţi care intră în acest joc. Eu îmi doresc un bărbat pentru mine, iar dacă Dumnezeu va vrea, îmi va trimite un copil oricând va considera că este momentul.

Pe de altă parte, nu îmi doresc neapărat să fac un copil, nu trebuie să devenim părinţi cu toţii, sunt oameni care au mai mulţi copii, sunt alţii care înfiază, alţii care nu au deloc copii. Putem să facem mult bine pentru oamenii din jur. Eu îmi doresc foarte mult să ajut, să echilibrez. Sunt atât de mulţi oameni cu traume provenite din copilărie, rezultat al manipulărilor dintre părinţi la care au asistat. Este trist ce se întâmplă cu oamenii aceştia care au şansa să aibă un copil şi nu îl preţuiesc.

În ceea ce mă priveşte, nu îmi doresc să fiu o mamă singură. Accept varianta asta doar în cazul în care s-ar întâmpla ceva, un necaz, cu partenerul meu. Văd copilul ca pe un cadou de la Dumnezeu într-un cuplu care se iubeşte.

Ce spune despre căsătorie și copii

Există, desigur, și varianta despărțirii, fiindcă oamenii evoluează diferit de-a lungul timpului. Ești pro divorț într-o astfel de situație? Te întreb pentru că știu multe cupluri care fac compromisuri din cauza copiilor, a obligațiilor comune etc.

Separarea sau divorţul sunt soluţii corecte atunci când partenerii nu se mai iubesc, atunci când cuplul devine disfuncţional sau când cei doi evoluează diferit, îşi schimbă priorităţile. Se întâmplă. Nu trebuie să ne fie ruşine de acest lucru, dar trebuie să existe în continuare respect, pentru noi, pentru partenerul nostru şi pentru copii, dacă ei există. E bine că există soluţia aceasta a despărţirii, a divorţului, nu trebuie să ne fie ruşine. Separarea este foarte utilă, igienică.

Eu, dacă m-aş fi căsătorit până acum, aş fi divorţat de două ori. Doar experimentând şi trăind în cuplu te descoperi, te aşezi şi te construieşti pe tine ca individ. Divorţul poate avea loc, dar părinţii trebuie să rămână implicaţi în creşterea copiilor lor.

Denise Rifai: „Eu îmi doresc o fetiţă, dar foarte fain ar fi să am şi un băiat”

Făcând un exercițiu de imaginație, cum te vezi că mamă? Crezi că ai fi tentată să prioritizezi relația cu copilul în detrimentul celei cu partenerul? Ai fi o mamă posesivă sau, dimpotrivă, i-ai da copilului tău cât mai multă libertate?

Cred că aş fi o mamă tare faină! Mi-aş înţelege copilul. E importantă şi tipologia lui. Eu, de exemplu, am fost un copil care a avut nevoie de foarte multă libertate. Mi-aş dori pentru copilul meu să aibă o educaţie bună, sănătoasă, să facă sport de mic. Mi-ar plăcea să îl învăţ să fie independent, să fie puternic, să nu îl doboare nimeni şi nimic, să ştie ce este binele şi răul, să se poată proteja şi fără mine. Cred că cea mai importantă lecţie pe care o poate da un părinte copilului său este nu să îi ofere peştele, ci să îl înveţe să pescuiască. Să îl facă un om liber.

Eu îmi doresc o fetiţă, dar foarte fain ar fi să am şi un băiat, să las şi eu lumii ăsteia un bărbat crescut cum se cuvine. A fi părinte este o mare responsabilitate. Copilul nu îl faci pentru tine, nu este o jucărie. Este un om nou, într-o societate în continuă schimbare şi trebuie să îi imprimi un anumit set de valori şi de principii, să îl înveţi să fie independent, să se bazeze în viaţă în primul rând pe el însuşi şi, mai mult, să îi poată ajuta şi pe alţii. Cred în libertate, dar pe o fundaţie foarte puternică şi solidă din punct de vedere moral.

