Nu pot să nu amintesc despre participarea ta la „Ferma“, unde ai câștigat un capital imens de simpatie, dar și nenumărate admiratoare. Spune sincer, câte mesaje ai primit de la doamne și domnișoare în perioada aceea?

„Ferma“ a fost un proiect interesant care nu m-a pus deloc în dificultate, eu fiind un tip muncitor (a se vedea paragraful de mai sus, hahaha!). Nu am mers pentru capital de imagine, am mers pentru că am vrut să mă cunoască oamenii așa cum sunt, cu bune și cu rele. Din Fermă am plecat cu două prietenii frumoase – e vorba despre Stoica brothers, ne vizităm și astăzi. Iar vizavi de acele mesaje, poate că primesc, poate că nu primesc… Ce să vă zic? E bine și să primești mesaje.

George Piștereanu dezvăluie dacă a avut sau nu o relații amoroase cu Anna Lesko și Alina Pușcău

Fanilor emisiunii „Ferma“ nu le-a scăpat relația ce părea să se înfiripe între tine și Alina Pușcău, ca să nu mai vorbim despre Anna Lesko! S-a legat în cele din urmă o idilă cu adevărat sau chimia dintre voi a funcționat doar acolo? Ați rămas în relații după ce s-a terminat show-ul?

Sincer, vizavi de relația cu Alina Pușcău nu știu ce să vă zic, pentru că nu a fost una. Am văzut și eu la un moment dat niște articole care susțineau treaba asta, dar nu aș ști să vă spun de unde au primit informația asta greșită. Iar glumele pe care le făceam cu Ana Lesko și energia bună pe care o emanam ne-a făcut să trecem peste momentele așa-zis grele din emisiune, peste lipsa de hrană cu precădere. Ne-am înțeles foarte bine și ne înțelegem, dar nu a existat nimic mai mult.

George Piștereanu, despre cariera de actor

Spune-ne despre tine un lucru pe care nu l-ai verbalizat până acum! Ce nu se știe despre George Piștereanu?

Nu este un lucru pe care nu l-am verbalizat, dar cred că ce nu știu majoritatea oamenilor este că noi, actorii, lucrăm foarte mult, ne consumăm pe scenă, la film, cu fiecare replică spusă suntem mai goi. Și chiar dacă aproape toate personajele mele sunt negative, eu, George, sunt un om extrem de bun sufletește și pozitiv.

