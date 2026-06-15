8 membri PNL și-au confirmat susținerea pentru Adrian Veștea în primele 24 de ore, în ciuda tensiunilor din partid

Credeți că un Guvern condus de Adrian Veștea are șanse să primească votul de învestitură în Parlament? ✓ DA 22% (1.291 voturi) ✓ NU 78% (4.590 voturi)

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În primele 24 de ore de la anunț, opt lideri marcanți ai PNL – președinți de filiale, parlamentari și șefi de consilii județene – au ieșit public cu mesaje de susținere pentru Veștea. Aceștia invocă urgența deblocării țării, criza economică și riscul pierderii fondurilor din PNRR.

În plus, potrivit unor surse Libertatea familiare cu situația, cel puțin 12 membri PNL ar urma să îl susțină pe Adrian Veștea în cazul negocierilor interne care vor avea loc luni, 15 iunie 2026. De asemenea, potrivit informațiilor Libertatea, Adrian Veștea se poate baza pe sprijinul unor lideri județeni ca Hubert Thuma, Nicoleta Pauliuc, Mircea Roșca, Alina Gorghiu, George Scarlat, Toma Petcu, Monica Anisie, George Tuță sau Andrei Baciu.

Valeriu Iftime (PNL Botoșani): „Nu mă interesează ce spune partidul în stânga și în dreapta”

Printre primele voci grele din teritoriu care au cerut votarea imediată a noului Executiv s-a numărat Valeriu Iftime, președintele PNL Botoșani. Acesta a subliniat că România se află deja de o lună fără un Guvern deplin și că țara nu își mai permite blocaje politice artificiale.

„E greu să se guverneze fără PNL, în structura politică actuală, cum e greu să se guverneze fără PSD. Dacă cele două entităţi nu relaţionează un pic, este imposibil de creat stabilitate politică. (…) Eu ţin la domnul preşedinte (n.r. – Ilie Bolojan), dar nu mă interesează ce spune partidul în stânga şi în dreapta. Important este să avem un Guvern care să funcţioneze. Mai avem trei luni de zile ca să forţăm PNRR”, a declarat Iftime pentru Agerpres.

Acesta s-a arătat convins că PNL nu se va scinda și că Ilie Bolojan va rămâne la conducerea partidului, în ciuda nemulțumirilor evidente legate de jocul politic de la Cotroceni.

Toma Petcu (PNL Giurgiu): „Veștea este numărul doi în PNL”

O poziție extrem de dură la adresa contestatarilor din partid a avut-o Toma Petcu, președintele Consiliului Județean Giurgiu. Acesta a taxat dur colegii care ar prefera trecerea în opoziție doar pentru a puncta electoral prin critici lejere, lăsând primarii din teritoriu fără sprijin guvernamental.

„Adrian Veştea este numărul doi în Partidul Naţional Liberal şi a fost ales cu un număr de voturi semnificativ mai mare decât mulţi dintre colegii care aleg astăzi să îl critice, fapt care îi conferă o legitimitate politică ce nu poate fi ignorată”, a scris Petcu pe Facebook.

„Nu putem lăsa partidul şi ţara să meargă într-o anumită direcţie doar în funcţie de ceea ce apreciază unii dintre colegii noştri că ar fi mai bine pentru ei din punct de vedere politic, considerând că o asociere cu USR sau cu alte forţe politice i-ar putea avantaja în viitor”.

Apelul parlamentarilor PNL: cer de urgență „un guvern funcțional”

Valul de susținere a continuat în Parlament, unde senatoarea Monica Anisie și deputații Ion Iordache (lider PNL Gorj), Răzvan Prișcă, Alexandru Popa (lider PNL Brăila) și George Scarlat (PNL Galați) au cerut de urgență un guvern funcțional.

Monica Anisie (senator PNL): „România nu-şi poate permite să aştepte. Cu un război tot mai ameninţător la graniţă şi jaloane economice urgente de îndeplinit, obligaţia noastră este să punem viitorul românilor mai presus de orice orgoliu”.

„România nu-şi poate permite să aştepte. Cu un război tot mai ameninţător la graniţă şi jaloane economice urgente de îndeplinit, obligaţia noastră este să punem viitorul românilor mai presus de orice orgoliu”. Ion Iordache (lider PNL Gorj): „Adrian Veştea este un om care merită respect, un liberal autentic, care şi-a construit cariera pas cu pas, prin muncă, seriozitate şi rezultate”.

„Adrian Veştea este un om care merită respect, un liberal autentic, care şi-a construit cariera pas cu pas, prin muncă, seriozitate şi rezultate”. Răzvan Prișcă (deputat PNL): „România are nevoie de un guvern. Nu mâine, nu după alte runde de negocieri sterile, ci acum. Adrian Veștea este un liberal format în teren, care știe să administreze și să atragă fonduri europene”.

„România are nevoie de un guvern. Nu mâine, nu după alte runde de negocieri sterile, ci acum. Adrian Veștea este un liberal format în teren, care știe să administreze și să atragă fonduri europene”. Alexandru Popa (lider PNL Brăila): „Astăzi, România are nevoie de oameni care cunosc administraţia, înţeleg mecanismele economice şi sunt pregătiţi să ia decizii dificile. El a demonstrat că înţelege cum funcţionează statul”.

„Astăzi, România are nevoie de oameni care cunosc administraţia, înţeleg mecanismele economice şi sunt pregătiţi să ia decizii dificile. El a demonstrat că înţelege cum funcţionează statul”. George Scarlat (deputat PNL Galați) – Acesta a lansat un apel la rațiune, amintind că deși deciziile sunt complicate, ele trebuie luate la rece: „Uneori, chiar dacă anumite decizii sunt complicate, ele trebuie luate raţional şi nu sentimental”. Scarlat a ținut totodată să-i mulțumească lui Ilie Bolojan pentru măsurile economice curajoase asumate anterior.

Sebastian Rusu (PNL Brașov): „Cred că Brașovul merită să dea României un prim-ministru”

Susținerea a fost completată de filiala de casă a premierului desemnat. Sebastian Rusu, deputat ales de brașoveni și președinte al PNL Municipiul Brașov, a subliniat că parcursul complet al lui Veștea – de la consilier local, primar la Râșnov, președinte de CJ și ministru – reprezintă cartea de vizită ideală pentru Palatul Victoria.

„Brașovenii au văzut ce poate face atunci când își asumă un proiect. Aeroportul Internațional Brașov este cel mai bun exemplu. Este o realizare concretă de care beneficiază astăzi întreaga regiune. Cred că Brașovul merită să dea României un prim-ministru care înțelege administrația de la firul ierbii”, a explicat Sebastian Rusu.

Conform liderului de la Brașov, prezența lui Adrian Veștea în fruntea Guvernului reprezintă o garanție clară pentru păstrarea parcursului prooccidental al României, finalizarea proiectelor din PNRR și deblocarea dialogului politic între toate forțele democratice. Întâlnirile decisive din interiorul PNL, programate pentru începutul săptămânii, vor arăta dacă acest grup de suport va reuși să încline balanța în favoarea învestirii rapide a noului cabinet.

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