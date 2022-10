Ai încercat să-ți faci un program să ai și timp pentru tine? Nu știu, să te duci la cumpărături, la o cafea cu o prietenă?

Am încercat să le fac pe toate, timp pentru mine nu pot să zic că mi-am făcut, însă timp pentru a rezolva toate nevoile, da! Am reușit să ne mutăm la casă… Când dormea el, mutam lucruri, noaptea aranjam haine și lucruri în casă, ziua, tot când dormea, fugeam să cumpăr lucruri pentru casa nouă. Iar după ce ne-am mutat, am început direct cu pregătirile pentru botez, cumva am fost aglomerați cu toate. Super aglomerați. Iar eu nu sunt genul care să iasă la cafele cu fetele, eu sunt genul care muncește foarte mult. Poate chiar și când ies la masă cu fetele, tot muncim ceva.

Vlăduța Lupău și soțul ei, Adi Rus, s-au mutat în casă nouă

V-ați mutat în casa cea nouă? Ce ne poți spune despre casă, despre amenajarea ei? Ți-ai dorit ceva aparte, inedit?

Ne-a ajutat Dumnezeu și ne-am făcut casa visurilor! Nici acum nu îmi vine să cred că, într-adevăr, noi am muncit și am făcut casa aceea. Nu am făcut ceva inedit, dar pot să spun că mă simt mai bine ca la orice hotel. La ce am ținut neapărat să am acasă e o cameră studio de repetiții și un dressing mareee, că, știi, noi, fetele, niciodată nu avem haine și nu avem loc de haine.

Ești superstițioasă privind casa? Ai consultat vreun specialist feng-shui, de exemplu?

Nu sunt superstițioasă și n-am consultat nimic de genul ăsta. Am ținut neapărat să nu ne mutăm până nu vine preotul să facă sfeștania casei. Țin foarte mult la a fi în relație cu Dumnezeu la orice pas în viață. Fix în ziua în care am făcut sfeștania, în seara respectivă am și dormit în casa nouă și simțeam că Dumnezeu e cu noi și totul e cu binecuvântarea Lui.

Cum arată camera fiului lor, Iair

Cum arată camera copilului? Ce ți-ai dorit să aibă, special?

Daaaa, e cea mai frumoasă cameră din toată casa! Mi-am dorit să fie cu norișori și ursuleți! Așa am și făcut-o, iar la designul camerei am contribuit eu 100%, chiar dacă în restul casei am avut designer. Aici mi-am pus eu toate ideile și plăcerile.

El doarme în cameră cu voi sau separat?

Doarme în cameră cu noi, chiar în pat cu noi de multe ori, pentru că așa ne place! Dar în unele nopți de peste weekend, când eu sunt efectiv epuizată, atunci îl mutăm, ca să pot să mă odihnesc și eu. Vine doar de cele două ori pe noapte când trebuie să mănânce, iar în acele momente, dorm și eu, și el mâncând.

Spune-ne drept, de câte ori se trezește noaptea?

Se trezește cam de două ori, cât mănâncă, și e așa drăguț, că adoarme mâncând. Vorba aia, „dormi cu țâța-n gură“… și când adoarme așa mai și râde. E foarte faaaain!

