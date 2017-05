Reacția Gabrielei Firea după concedierea profesoarei Cristina Tunegaru. Primarul Municipiului București, Gabriela Firea, condamnă articolele apărute în mass-media, conform cărora concedierea Cristinei Tunegaru, profesoară la Școala Generală nr. 95, ar avea o legătură cu edilul general, conform unui comunicat de presă remis joi Agerpres.



UPDATE, ora 08:35 – În urmă cu cîteva minute, profesoara Cristina Tunegaru a reacționat, printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, după comunicatul Ganrielei Firea.



„Acuzația că aș fi afectat imaginea primarului Bucureștiului e halucinantă. Nicăieri nu am afirmat nimic despre niciun primar, nu văd ce legătură am cu aceste lupte politice. Dimpotrivă, am negat explicit reprezentanților media care m-au contactat că ar exista vreo conexiune, am refuzat să-mi închipui că poate exista o asemenea ticăloșie.

Conform aceleiași surse, inspectorul general al Municipiului București, Florian Lixandru, susține că profesoara Cristina Tunegaru se afla pe un post de suplinitor la Școala generală nr.95 din Capitală, post care a fost solicitat de un profesor titular, în condițiile legii.

Primarul general a subliniat că profesorii merită tot respectul semenilor, fiind vorba de o meserie care se practică îndeosebi cu inima.

Președintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a făcut referire, joi seara, la cazul profesoarei Tunegaru, precizând că a cerut explicații ministrului Educației Naționale, Pavel Năstase.

În cursul după amiezii, profesoara Tunegaru a anunțat că orele sale de limba română au fost alocate unui alt profesor.

„Nu m-au inspectat, n-a venit nimeni să mă vadă la ore, să se intereseze de progresele elevilor mei, dar mă dau afară ! Fără să întrebe părinții sau elevii, fără să mă anunțe măcar, un funcționar al inspectoratului a alocat din pix orele mele altui profesor. Și m-am trezit scoasă din școală. Da, pot să facă asta în sistemul public în anul 2017. Nu mă interesează locul de muncă în sine; ca profesor cu nota 9.67 la titularizare (a treia pe București anul trecut) pot să găsesc oriunde un loc într-o școală publică sau privată. Dar eu am lucrat alături de elevii mei atât de frumos, am investit emoțional, am luptat și am muncit pentru progrese uimitoare, neașteptate care au surprins școala întreagă. Nu îi pot lăsa să regreseze, să piardă totul. E o responsabilitate pe care vreau să o duc până la capăt. Și totuși, nimic din toate astea nu are vreo relevanță pentru inspectorat. Interesul elevilor e călcat în picioare. Nu vor decât să scape de mine, profesorul care vrea să schimbe sistemul de la bază”, a scris ea pe Facebook.