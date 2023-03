Situația a fost semnalată de deputatul de Alba, Beniamin Todosiu (USR).

Viceprimarul spune că nu primăria are competența de a elibera autorizații de funcționare pentru astfel de săli, iar amenda a fost aplicată pentru executarea de lucrări la fațadă fără autorizație.

„La fel ca mulți dintre dumneavoastră am rămas neplăcut surprins de faptul că o sală de jocuri de noroc va funcționa la doi pași de o biserică aflată în centrul municipiului Alba Iulia. Din păcate, actuala legislație prevede faptul că primăria NU are competența de a elibera autorizații de funcționare pentru astfel de săli de „păcănele”. Așadar, din punct de vedere administrativ suntem, dacă vreți, în imposibilitatea de a lua măsuri mai drastice.

Totuși, în baza legii, am amendat, cu 2.000 de lei, firma respectivă pentru executarea de lucrări la fațadă fără a deține o autorizație de construcție. Sancțiunea a fost aplicată de Poliția Locală, serviciu din cadru Primăriei, prin biroul Disciplina în Construcții. Punctez faptul că procesul verbal a fost încheiat în data de 1 martie 2023, iar constatarea a fost făcută în data de 27 februarie 2023.

Am fost personal la fața locului iar „rezultatul” îl vedeți în fotografiile pe care le-am făcut. Din punctul meu de vedere, ca viceprimar și albaiulian, așa ceva este inadmisibil. În plus, aspectul exterior al acestei săli compromite aspectul zonei, inclusiv a bisericii care, pe timpul nopții, este iluminată. În cursul zilei de azi am discutat și cu cei de la Asociația de Poprietari unde urmează să funcționeze această sală de jocuri. Aceștia mi-au transmis că NU sunt de acord cu un astfel de «stabiliment» în imobilul în care locuiesc. Vă voi ține la curent pe măsură ce voi avea noutăți” a transmis Popescu.

În fotografie apare sigla unei săli de jocuri intitulată „House of Games” – Casa Jocurilor.

Postarea lui Beniamin Todosiu

„Aceasta este distanța dintre o biserică și o viitoare sală de jocuri de noroc, celebrele păcănele. Să fie oare un record național sau mondial? Sunt peste 12.000 de săli de jocuri în România, peste 70.000 de aparte și o legislație care în prezent le favorizează extinderea. Practic, în România, dacă ai o ceasornicărie sau o florărie, ai nevoie de autorizație de la primărie pentru a funcționa legal.

Ei bine, pentru săli de jocuri de noroc nu ai nevoie nici măcar de un aviz din partea primăriei pentru a putea funcționa. Astfel, acestea se pot deschide și funcționa în apropierea școlilor, bisericilor, parcurilor de joaca pentru copiii sau a cartierelor rezidențiale” a transmis Todosiu.

În Parlament, există în prezent o inițiativă legislativă care prevede interzicerea sălilor de jocuri de noroc la distanțe mai mici de 300 de metri de școli, parcuri, biserici etc.

