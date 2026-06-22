Cum se naște un război între două nume care domină aceeași lume? Când competiția pentru influență, putere și control depășește limitele unei simple rivalități și se transformă într-un conflict cu impact național?

Episodul 5 reconstruiește, pas cu pas, mecanismele care au dus la escaladarea tensiunilor și oferă publicului acces la mărturii exclusive, imagini de arhivă și analize ale celor care au urmărit îndeaproape fenomenul. Telespectatorii vor descoperi detalii despre confruntările care au ajuns în spațiul public.

Foști polițiști și reprezentanți ai autorităților vor vorbi despre provocările uriașe cu care s-au confruntat în gestionarea unui conflict aflat într-o permanentă escaladare, explicând complexitatea operațiunilor de supraveghere și presiunea exercitată asupra sistemului de aplicare a legii.

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Perspectiva este completată de intervențiile unor specialiști și ale unui profiler criminal, care analizează relațiile de putere dintre liderii grupărilor de crimă organizată și explică de ce, într-un astfel de ecosistem, un conflict de asemenea proporții era aproape imposibil de evitat. „Puterea financiară a lui Nicu Gheară… avea mai mulți bani decât Nuțu și, mai mult decât atât, trăia într-o lume glamouroasă. Nuțu avea o casă cu lei în curte, dar aia era în Ferentari. Ăla stătea la Ibiza, avea fotomodele”, spune Andrei Dumitrescu, jurnalist de investigație.

Unul dintre cele mai puternice momente ale episodului este reprezentat de mărturia exclusivă a lui Nuțu Cămătaru, care explică de ce l-a considerat pe Nicu Gheară cel mai mare rival al său și cum această competiție a influențat evoluția lumii interlope din România.

Prin accesul la personaje-cheie, documente, mărturii și perspective multiple, CĂMĂTARII continuă să construiască o radiografie amplă a unui fenomen social și judiciar care a marcat România timp de decenii. Un nou episod care aduce în prim-plan alianțe fragile, conflicte intense și consecințele unor decizii fără cale de întoarcere.

„Sile Cămătaru: Pentru mine Gheară și Niro sunt doi proști, ai înțeles? Adică doi proști cărora le-a surâs puțin norocul și la un moment dat, când nu le-a ajuns mierea, au căutat să se elimine.

Gheară ăsta e un pitic, puțin șurlicău, care a pus o echipă să-l bată bine pe Niro ăsta, nu că ăsta ar fi mai deștept sau ceva. Ăsta s-a băgat sub… și-a luat lângă el toată poliția română. Toți foștii șefi de servicii sunt cu el. Și a trimis o echipă când a ieșit de la o gagică și l-a luat pe ăsta la bâte. L-au bătut bine, l-a spitalizat.

Și atunci fratele meu, prin deșteptăciunea lui aia mare, a zis: hai să ne băgăm pentru Niro. Ne-am băgat, am defilat 500 de mașini prin București, pe aici. Ăla s-a baricadat acolo cu Gemenii, cu fel și fel de așa-ziși mafioți.

Nuțu Cămătaru: Și atunci s-a împărțit Bucureștiul. De fapt, asta mi-a spus și la comisia de abuzuri că Bucureștiul era împărțit în două: jumate al meu, jumate al lui Gheară. Și atunci i-am zis: bine, unde-i jumătatea mea? I-am arătat cătușele și zic: jumătatea mea unde e?”, au declarat frații Cămătaru.

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