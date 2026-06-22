De unde se adună, de unde se scade

În prezent, Guvernul Veștea este departe de a avea voturile necesare. Zestrea cea mai importantă este reprezentată de cele 128 de voturi de la PSD. În continuare, surse liberale din aripa Veștea susțin pentru Libertatea că sunt „garantate” 24 de voturi. Din acestea, 16 sunt cele ale persoanelor considerate puciste, care au dat în judecată partidul.

Voturi mai vin de la UPR și neafiliați. 15-16 ar urma să vină de la neafiliați, iar 18 de la UPR. Așadar, 185 de voturi până în acest moment, din cele 233 necesare. 11 voturi mai vin de la PACE. Nu în ultimul rând, din cei 17 deputați de la minorități, calculele susținătorilor Guvernului Veștea spun că iau 12-14 voturi. Prin urmare, numărul voturilor este între 208 și 210. Cu toate acestea, surse din PSD susțin că pe numărătoarea lor în momentul de față ar fi de cel mult 200 de voturi.

Pentru a putea trece Guvernul Veștea obiectivul PSD și al celor care susțin cabinetul este să mai adune 40 de voturi de la AUR. Ținta de 40 de aleși de la AUR este necesară pentru că sunt așteptate noi surprize până la vot. Însă problema este că la un număr de 40 de parlamentari din 90 de la AUR care să voteze guvernul ar însemna că formațiunea condusă de George Simion este ruptă în două. Practic, ar trebui să accepte coabitarea cu PSD, fără să aibă reprezentare ministerială sau secretari de stat.

„Singura ieșire pe care au găsit-o este de a presa AUR sa voteze învestirea guvernului. Dar asta ar aduce prăbușirea partidului AUR. Întrebarea logică este: de ce s-ar auto-distruge AUR pentru a salva PSD?”, a scris pe Facebook Petrișor Peiu, cu referire la insistențele pe lângă partid. Potrivit surselor Libertatea, în acest moment, dincolo de vreo decizie oficială a partidului, nu sunt mai mult de cinci aleși AUR care să voteze noul guvern.

Strategia Opoziției

PNL a anunțat că parlamentarii săi nu mai intră în sala de plen. Însă sunt și câteva excepții, adică oamenii care stau să supravegheze procedura de vot. De asemenea, nici USR nu va participa la sesiunea de vot.

Nici AUR nu va sta în sală. Aceasta este decizia care a fost repetată în mod constant de Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

Votul va fi dat de la ora 21.30, în condițiile în care audierile se vor derula pe parcursul a nouă ore, de la 12.00 la 21.00.

Guvernul Veștea este controlat de PSD, care are zece demnitari. Mai precis, îl are pe Marian Neacșu, vicepremier și ministru al Internelor, Radu Oprea la Secretariatul General al Guvernului, dar și alți opt miniștri.

PNL aripa Veștea are asumați ca vicepremier și miniștri cinci oameni, precum și pe Alexandru Nazare, suspendat din PNL, dar care are o istorie lungă în acest partid.

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