Deși nici Andreea Popescu și nici antrenorul de fotbal nu au confirmat idila, cei doi au fost surprinși din nou zilele trecute în cluburile din București în timp ce discutau.

„E și mult folclor… Știi cât m-a costat folclorul ăsta…”, a spus Dan Alexa în emisiunea „Fiertzi pe Mondial”, de pe AntenaPlay, când Răzvan Simion și Gabi Tamaș au început să vorbească despre ce se scrie în presă în această perioadă.

Daniela Györfi s-a fotografiat cu Dan Alexa

La doar câteva zile distanță, antrenorul de fotbal a apărut pe Instagram alături de Daniela Györfi, cântăreața fiind cea care a postat fotografia pe rețelele de socializare.

„Acum aproape 20 de ani am cântat la botezul fetiței lui Dan Alexa. Ce repede trece timpul”, a scris Daniela Györfi în dreptul pozei care a adunat sute de aprecieri în doar câteva ore.

Fotografia a fost realizată la studiourile celor de la Antena 1, acolo unde Daniela Györfi a fost invitată la „Super Netza de Weekend”, acela fiind și locul în care Dan Alexa filmează pentru „Fiertzi pe Mondial”.

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Recent, Daniela Györfi a vorbit pentru Viva despre relația pe care o are cu partenerul ei de viață, George Tal, dar și cu Maria, fiica pe care o au împreună.

„Din punctul de vedere al relației, cred că eu sunt mai exigentă cu Maria. Deși noi suntem ca două prietene, ca două surori, așa îmi place să cred, chiar dacă se spune că tu trebuie să fii mamă. Da, trebuie să fii mamă, dar copilul crește și trebuie să știe că în părinte are cel mai bun prieten și să înțeleagă lucrul ăsta.

Maria este mai fata tatei, așa. Dacă e ceva, George intervine: «Las-o pe Maria»! Eu sunt: «Nu, stai să învețe»! Dar să știi că dacă Maria a vrut ceva vreodată sau dacă am vrut să facem ceva vreodată, nu a existat ca eu să zic nu și George să zică da. Nouă nu ne-a cerut nimic Maria. E clar că e fata tatei, că George o mai cocoloșește, dar și el este destul de drastic câteodată. În rest, Maria se confesează.

Evident că noi două avem o relație mai apropiată, cred că și datorită relației mele cu mama. Mi-ar plăcea să am cu Maria o relație cum am avut eu cu mama”, a spus Daniela Györfi pentru sursa citată.

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